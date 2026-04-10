W czwartek w Sejmie zorganizowano uroczystość, podczas których sześcioro wybranych w marcu sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowania "wobec prezydenta". Złożyło je dwoje sędziów, od których ślubowania odebrał już Karol Nawrocki, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska oraz czworo pozostałych: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska.

O kwestię ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego był pytany w piątek w Radiu Zet rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. - Wystarczyło poczekać. Ci sędziowie nie poczekali na decyzję pana prezydenta. Informowaliśmy o tym, że trwają analizy prawne. Elementem tych analiz jest skierowanie wniosku do TK. Sędziowie nie poczekali na rozstrzygnięcie przez Trybunał - powiedział.

Dopytywany, czy Karol Nawrocki zaprosi czwórkę pozostałych sędziów na ślubowanie do Pałacu Prezydenckiego, odparł, że "ta procedura nie jest zakończona". - Pan prezydent poprosi TK o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego. Kiedy spór zostanie rozstrzygnięty i zostanie podjęta decyzja przez Trybunał Konstytucyjny, to pan prezydent do tej decyzji się zastosuje - przekazał Leśkiewicz.

Rzecznik prezydenta wskazał, że głowa państwa nie ma wątpliwości co do dwójki sędziów od których przyjął ślubowanie, jednak wobec pozostałej czwórki ma wątpliwości formalno-prawne. W jego ocenie wspomniana czwórka wystąpiła przeciwko prezydentowi, a "wybitni prawnicy dali się ograć Donaldowi Tuskowi i marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu".

Jak nadmienił, nowo wybrani sędziowie wzięli udział "w teatrze politycznym, którego scenariusz napisał premier Tusk". Leśkiewicz zaznaczył ponadto, że Nawrocki nie sprawdza preferencji politycznych sędziów, ale Pałac Prezydencki może mieć wątpliwości, jeśli których z nich kwestionował obowiązujący porządek prawny.

