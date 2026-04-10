Reforma w ukraińskich szkołach. Nauczą o "podstawach oporu narodowego"

Podstawy oporu narodowego - tak będzie nazywał się przedmiot, który ma zostać wprowadzony w Ukrainie na mocy przepisów ustawy podpisanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W ramach programu zajęć uczniowie i studenci będą zdobywać umiejętności z zakresu obrony kraju.

Ukraińscy uczniowie przejdą szkolenia z obrony narodowej (zdj. ilustracyjne)
Ukraińscy uczniowie przejdą szkolenia z obrony narodowej (zdj. ilustracyjne)

"Dokument wprowadza nowy model szkolenia, zintegrowany z procesem edukacyjnym na wszystkich poziomach - od szkolnictwa średniego do wyższego" - przekazała Rada Najwyższa Ukrainy.

Nowy przedmiot w ukraińskich szkołach. Zełenski podpisał ustawę

Jak uściśliła agencja Unian, w ramach podstaw oporu narodowego przewiduje się utworzenie specjalnych centrów szkoleniowych oraz uregulowanie zasad użycia broni palnej w ćwiczeniach praktycznych.

 

Uczniowie objęci programem przedmiotu, niezależnie od płci, będą zdobywać umiejętności w zakresie obrony kraju, co ma odbywać się pod okiem profesjonalnych instruktorów. Wśród planowanych zajęć wskazano naukę strzelania z broni palnej.

 

ZOBACZ: Zełenski skomentował decyzję Kremla. "Ludzie potrzebują bezpiecznej Wielkanocy"

 

Ćwiczenia ogniowe przeprowadzane w ramach podstaw oporu narodowego będą odbywać się na poligonach Sił Zbrojnych Ukrainy i certyfikowanych strzelnicach. W tym celu zostaną także wykorzystane nowoczesne interaktywne symulatory.

Podstawy oporu narodowego w szkołach. Ukraińscy uczniowie przejdą szkolenia

Przepisy regulują również sytuacje wyjątkowe, obejmujące dwie grupy uczniów - osoby, które nie mogą korzystać z broni ze względów religijnych, a także osoby, które utraciły zdolność do pracy lub zmagają się z niepełnosprawnością.

 

ZOBACZ: Ukraina z nowym prezydentem? Media: Zełenski rozważa rezygnację ze startu w wyborach

 

W pierwszym przypadku możliwa będzie zmiana modułów kursu. Te, które obejmują korzystanie z broni, mogą być zastąpione innymi elementami szkolenia. Z kolei druga grupa nie będzie miała obowiązku uczestnictwa w ćwiczeniach praktycznych.

 

Maria Literacka / wka / polsatnews.pl
