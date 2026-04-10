Reforma w ukraińskich szkołach. Nauczą o "podstawach oporu narodowego"
Podstawy oporu narodowego - tak będzie nazywał się przedmiot, który ma zostać wprowadzony w Ukrainie na mocy przepisów ustawy podpisanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W ramach programu zajęć uczniowie i studenci będą zdobywać umiejętności z zakresu obrony kraju.
"Dokument wprowadza nowy model szkolenia, zintegrowany z procesem edukacyjnym na wszystkich poziomach - od szkolnictwa średniego do wyższego" - przekazała Rada Najwyższa Ukrainy.
Nowy przedmiot w ukraińskich szkołach. Zełenski podpisał ustawę
Jak uściśliła agencja Unian, w ramach podstaw oporu narodowego przewiduje się utworzenie specjalnych centrów szkoleniowych oraz uregulowanie zasad użycia broni palnej w ćwiczeniach praktycznych.
Uczniowie objęci programem przedmiotu, niezależnie od płci, będą zdobywać umiejętności w zakresie obrony kraju, co ma odbywać się pod okiem profesjonalnych instruktorów. Wśród planowanych zajęć wskazano naukę strzelania z broni palnej.
Ćwiczenia ogniowe przeprowadzane w ramach podstaw oporu narodowego będą odbywać się na poligonach Sił Zbrojnych Ukrainy i certyfikowanych strzelnicach. W tym celu zostaną także wykorzystane nowoczesne interaktywne symulatory.
Podstawy oporu narodowego w szkołach. Ukraińscy uczniowie przejdą szkolenia
Przepisy regulują również sytuacje wyjątkowe, obejmujące dwie grupy uczniów - osoby, które nie mogą korzystać z broni ze względów religijnych, a także osoby, które utraciły zdolność do pracy lub zmagają się z niepełnosprawnością.
W pierwszym przypadku możliwa będzie zmiana modułów kursu. Te, które obejmują korzystanie z broni, mogą być zastąpione innymi elementami szkolenia. Z kolei druga grupa nie będzie miała obowiązku uczestnictwa w ćwiczeniach praktycznych.
