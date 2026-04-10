"Na początku istniała nadzieja, że ​​Orban i jego stratedzy polityczni zdołają odwrócić sytuację i wygrać w okręgach partyjnych. Później preferowanym scenariuszem stało się zwycięstwo w okręgach jednomandatowych. Teraz Kreml nie wyklucza, że ​​nawet to się nie wydarzy" - powiedziało jedno ze źródeł niezależnego portalu Meduza.

Dziennikarze serwisu sugerują, że Władimir Putin przyjął do wiadomości możliwą porażkę swojego sojusznika w środkowej części Europy.

Rosjanie aktywnie wspierają kampanię Orbana na Węgrzech

Pierwotny plan rosyjskich władz miał podobno zakładać promowanie wizerunku Orbana w mediach społecznościowych jako "silnego przywódcy z przyjaciółmi na całym świecie", a także przeprowadzanie ataków informacyjnych na jego głównego rywala - partię TISZA pod przewodnictwem Petera Magyara.

W szczególności Magyar miał być przedstawiany jako "marionetka UE", donosiły Financial Times i The Washington Post. Ambasada Rosji oczywiście zaprzeczyła, jakoby Rosja ingerowała w kampanię wyborczą na Węgrzech, a Kreml nazwał doniesienia FT "fake newsami".

Jedno ze źródeł Meduzy stwierdziło, że "oczywiście nie ma oficjalnego zarządzania kampanią Orbana ze strony prezydenta Rosji, ale jest widoczne 'wsparcie' ze strony mediów społecznościowych".

Porażka Orbana na Węgrzech? Rosja miała ustalić swój przekaz

Niezależni rosyjscy dziennikarze stwierdzili, że jeśli partia Orbana przegra, to Kreml ruszy z machiną propagandową, której celem będzie wskazanie rzekomych winnych tej porażki.

Kontrolowane przez państwo rosyjskie media - zdaniem Meduzy - przedstawią to jako "kolorową rewolucję" stworzoną przez Unię Europejską.

Co ciekawe plan Putina zakłada całkowite odcięcie się od węgierskiego premiera. Sam Orban i jego ekipa mają zostać obwinieni za porażkę. Rosjanie będą bowiem wściekli, jeżeli mimo ich wsparcia, nie uda się uzyskać satysfakcjonującego rezultatu w węgierskich wyborach.

"Financial Times" i "The Washington Post" przekazały jednak, że Rosja nie zamierza się poddawać. Według ich doniesień, rosyjska Administracja Prezydenta zatwierdziła plan poprawy ratingów Fideszu, opracowany przez konsultantów politycznych z Agencji ds. Projektowania Społecznego Ilji Gambaszydzego.

