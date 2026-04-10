"Dar Młodzieży" 16 kwietnia ma opuścić port w Gdyni i udać się do Nowego Jorku, gdzie w dniach 3-8 lipca odbędzie się wydarzenie "Sail4th 250”. Jego głównym punktem będzie parada żaglowców i flotylli zaplanowana na 4 lipca, w dniu amerykańskiego Święta Niepodległości.

ZOBACZ: Najniebezpieczniejszy moment misji Artemis II. Astronauci mogą pobić rekord prędkości

O planowanym rejsie poinformowało radio RMF FM. Z kolei branżowy portal nowezagle.pl podał, że w paradzie mają wziąć udział m.in. żaglowce: argentyński "Libertad", chilijska "Esmeralda", kolumbijska "Gloria", meksykański "Cuauhtémoc", ekwadorski "Guayas", indyjski "Sudarshini" oraz indonezyjski "Bima Suci".

Z Europy mają wziąć udział m.in. niemiecki "Gorch Fock", włoski „Amerigo Vespucci”, portugalski „Sagres”, rumuńska "Mircea" oraz hiszpański "Juan Sebastián de Elcano". Według tych informacji flota ma liczyć ponad 50 jednostek z około 30 państw.

To może być ostatni taki rejs. "Dar Młodzieży" wyruszy do USA

Rzeczniczka Uniwersytetu Morskiego w Gdyni dr Zuzanna Szwedek-Kwiecińska, poinformowała, że 50 lat temu, dokładnie 16 kwietnia, inny polski żaglowiec - "Dar Pomorza" - wypłynął do Stanów Zjednoczonych, by wziąć udział w regatach organizowanych w ramach obchodów 200-lecia USA. Obecnie "Dar Pomorza" pełni funkcję statku-muzeum i cumuje przy Nabrzeżu Pomorskim, w sąsiedztwie Skweru Kościuszki.

Rejs "Daru Młodzieży" może być jednym z ostatnich dalekich przedsięwzięć wysłużonej jednostki. W lutym żaglowiec przeszedł remont w Szczecinie, obejmujący m.in. piaskowanie, malowanie, pomiary oraz naprawę steru, a także uszczelnienie wału i maszynki sterowej. Prace miały charakter cyklicznego przeglądu potwierdzającego klasę statku.

ZOBACZ: Potężna eksplozja w SpaceX. Wielka rakieta Muska zagrożona?

Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. Adam Weintrit mówił w marcu, że w przyszłym roku planowane jest położenie stępki pod następcę "Daru Młodzieży", a w 2029 roku na nowej jednostce mają rozpocząć się szkolenia kadetów.

- Nowa jednostka będzie trzymasztowym żaglowcem szkolnym, zbliżonym wielkością do "Daru Młodzieży". Funkcjonalnie będzie przypominać obecny statek, dlatego jej kluczowym zadaniem pozostanie szkolenie młodzieży planującej związać swoją karierę zawodową z morzem - powiedział wówczas rektor. Żaglowiec ma zabierać na pokład jednorazowo 120 praktykantów, 35 członków stałej załogi oraz 12 pasażerów, w tym przedstawicieli armatora.

To może być następca "Daru Młodzieży". Trwają prace nad żaglowcem

Rektor zapewnił jednocześnie, że "Dar Młodzieży" pozostanie w eksploatacji i nadal będzie pełnił funkcję szkoleniową. Dodał, że w okresie przejściowym niewykluczone jest funkcjonowanie dwóch żaglowców jednocześnie, co - jak ocenił - pozwoli na zachowanie ciągłości szkolenia, do którego uczelnia jest zobowiązana na mocy konwencji STCW. Na stronie Uniwersytetu Morskiego trwa ogólnopolski konkurs na nazwę nowego żaglowca. Wyniki mają zostać ogłoszone 17 czerwca.

ZOBACZ: Odwołano setki lotów. Wielka akcja protestacyjna w Lufthansie

W ubiegłym roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa statków dla uczelni morskich w latach 2025–2029", którego celem jest zaprojektowanie, budowa i wyposażenie jednostek dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (350 mln zł) oraz Politechniki Morskiej w Szczecinie (625 mln zł).

