Mł. asp. Dawid Westrych, rzecznik pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP, przekazał Interii, że służby otrzymały informację o zdarzeniu o godz. 16:45.

Pożar wybuch w zakładzie utylizacji opon w Rożentalu, a w momencie przyjazdu pierwszych jednostek ogień obejmował już 300 metrów kwadratowych.

Pożar w Rożentalu. Kłęby dymu nad okolicą

Płonie maszyna do rozdrabniania opon oraz jedna z hałd granulatu. Nad okolicą unosi się gęsty czarny dym.

Mł. asp. Dawid Westrych wyjaśnił, że w działaniach gaśniczych bierze udział kilkudziesięciu strażaków, a siły i środki są sukcesywnie wzmacniane. Dodatkowo zadysponowano specjalny samochód ze sprzętem ochrony dróg oddechowych z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 w Gdańsku.

ZOBACZ: Pożar hali hurtowni spożywczej w województwie mazowieckim. Trwa akcja strażaków

Na miejscu są także przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którzy monitorują jakość powietrza, oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Gdyni.

Sytuacja jest dynamiczna i niebezpieczna ze względu na charakter składowanego materiału oraz intensywność spalania.

– Skupiamy się na opanowaniu pożaru, aby nie dopuścić do jego rozprzestrzeniania. Na tym etapie trudno określić, jak długo potrwa jeszcze akcja – powiedział mł. asp. Dawid Westrych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni