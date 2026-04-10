Ogromny pożar w zakładzie utylizacji opon. Kilkanaście jednostek w akcji, potężne kłęby dymu

12 zastępów straży pożarnej walczy z pożarem, który wybuchł na terenie zakładu utylizacji opon w miejscowości Rożental (woj pomorskie) - przekazał w rozmowie z Interią mł. asp. Dawid Westrych. Nad okolicą pojawiły się potężne kłęby dymu.

Maszyna do utylizacji opon płonie, otoczona gęstym czarnym dymem i płomieniami.
Mł. asp. Dawid Westrych, rzecznik pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP, przekazał Interii, że służby otrzymały informację o zdarzeniu o godz. 16:45.

 

Pożar wybuch w zakładzie utylizacji opon w Rożentalu, a w momencie przyjazdu pierwszych jednostek ogień obejmował już 300 metrów kwadratowych.

Płonie maszyna do rozdrabniania opon oraz jedna z hałd granulatu. Nad okolicą unosi się gęsty czarny dym.

 

Mł. asp. Dawid Westrych wyjaśnił, że w działaniach gaśniczych bierze udział kilkudziesięciu strażaków, a siły i środki są sukcesywnie wzmacniane. Dodatkowo zadysponowano specjalny samochód ze sprzętem ochrony dróg oddechowych z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 w Gdańsku.

 

ZOBACZ: Pożar hali hurtowni spożywczej w województwie mazowieckim. Trwa akcja strażaków

 

Na miejscu są także przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którzy monitorują jakość powietrza, oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Gdyni.

 

Sytuacja jest dynamiczna i niebezpieczna ze względu na charakter składowanego materiału oraz intensywność spalania. 

 

– Skupiamy się na opanowaniu pożaru, aby nie dopuścić do jego rozprzestrzeniania. Na tym etapie trudno określić, jak długo potrwa jeszcze akcja – powiedział mł. asp. Dawid Westrych. 

 

WIDEO: Zaskakujące słowa posła PiS w Polsat News. Mówił o prokuraturze Ziobry
Paulina Godlewska / polsatnews.pl / PAP
