Strajkiem objęte są wszystkie odloty Lufthansy z lotnisk we Frankfurcie nad Menem i Monachium. To główne huby przewoźnika, stąd także pasażerowie na innych lotniskach muszą liczyć się z odwoływanymi lotami, także do Polski. Niemiecki przewoźnik odwołał już kilkaset lotów.

Ponadto strajk obejmie wszystkie odloty regionalnej linii Lufthansa CityLine z lotnisk we Frankfurcie nad Menem, Monachium, Hamburgu, Bremie, Stuttgarcie, Kolonii, Duesseldorfie, Berlinie oraz Hanowerze.

Niemieckie media podkreślają, że akcja protestacyjna uderzy w wielu podróżnych, w tym również tych, którzy dopiero teraz wracają do swoich domów po Wielkanocy. Przewoźnik apeluje o częste sprawdzanie aktualnego statusu swojego lotu. Można także skontaktować się telefoniczne lub mailowo bezpośrednio z linią lotniczą albo organizatorem wycieczek.

Poważne utrudnienia dla podróżnych. Trwa protest w Lufthansie

Jak poinformowała "Die Zeit", akcja protestacyjna, do której wezwał związek zawodowy UFO, rozpoczęła się o północy z czwartku na piątek i ma potrwać do godz. 22. Przyczyną podjęcia strajku jest niezadowolenie z rozmów dotyczących umowy zbiorowej, której stawką jest 800 miejsc pracy dla pracowników spółki zależnej Cityline, która wkrótce upadnie. Związkowcy domagają się także poprawy warunków pracy dla około 19 tys. stewardes.

Według zarządu operacje lotnicze regionalnej spółki zależnej mają zakończyć się w przyszłym roku. Zostanie zastąpiona przez nową firmę o podobnej nazwie - Lufthansa City Airlines. Zdaniem przewodniczącego związku UFO Joachima Vazqueza Buergera strajku można było uniknąć, a "odpowiedzialność spoczywa na Lufthansie, która do tej pory nie przedstawiła nawet oferty nadającej się do negocjacji".

To trzeci duża akcja protestacyjna w Lufthansie w tym roku. W marcu przez dwa dni strajkowali piloci tego przewoźnika, domagając się wyższych składek emerytalnych. Ich poprzedni strajk miał miejsce 12 lutego. Wtedy w jednym dniu odwołano ponad 800 lotów, co dotknęło około 100 tys. pasażerów.

