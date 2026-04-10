"Nie robię takich rzeczy". Posłanka KO Krystyna Szumilas tłumaczy po aferze z karetką

Sprawę opisał portal Zero.pl, który podał, że w kwietniu 2025 roku działacz KO i dyrektor ds. administracyjnych szpitala w Knurowie wykorzystał publiczny ambulans do przewiezienia osoby z bliskiej rodziny posłanki Krystyny Szumilas. Zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód Mariusz Dulba potwierdził w piątek, że śledztwo, które ma wyjaśnić wszelkie okoliczności zdarzenia z 11 kwietnia 2025 roku zostało wszczęte 11 lutego br., po zawiadomieniu złożonym przez szpital.

- Postępowanie jest prowadzone pod kątem przekroczenia uprawnień przez dyrektora ds. administracyjnych Zespołu Szpitali Powiatu Gliwickiego, a dokładniej szpitala w Knurowie, które miało polegać na wykonywaniu transportu medycznego osoby w podeszłym wieku i w stanie osłabienia przez tegoż dyrektora, bez wymaganych uprawnień do kierowania karetką, bez kwalifikacji medycznych i bez asysty zespołu medycznego, przy jednoczesnym wadliwym ułożeniu i zabezpieczeniu pacjentki – opisał prokurator. Jak wyjaśnił, w postępowaniu będzie badane czy doszło do narażenia pacjentki na niebezpieczeństwo oraz działania na szkodę interesu publicznego.

Afera z karetką. Krystyna Szumilas tłumaczy

W rozmowie z Zero.pl Krystyna Szumilas przyznała, że o śledztwie prowadzonym przez prokuraturę dowiedziała się od dziennikarzy. W publikacji portalu wspomniano, że posłanka KO "kilka razy zmieniała wersję, po tym, gdy dowiadywała się, że znamy odpowiedzi na część zadanych pytań".

Szumilas przekazała, że lekarz ze szpitala w Knurowie, którego nazwiska nie pamięta, był na wizycie domowej u bliskiej jej osoby. Posłanka nie zdradziła jednak w rozmowie z portalem, o kogo z jej rodziny chodziło. Dodała, że nie wie, dlaczego dyrektor ds. administracyjnych szpitala pojawił się na wizycie wraz z lekarzem.

Posłanka odniosła się później do sprawy także w mediach społecznościowych, ujawniając, że osobą bliską, o której mowa, była jej matka. "W ubiegłym roku umarła moja 93-letnia mama. Niemal do ostatnich chwil była pod opieką rodziny. Tuż przed śmiercią jej stan uległ znacznemu pogorszeniu" - napisała na Facebooku. Podkreśliła, że lekarz, który był na wizycie domowej powiedział, że kobiecie można pomóc jedynie w szpitalu.

"Wraz z lekarzem na miejscu był Kamil Krzysiński. Nie pamiętam, który z panów powiedział, że zapewnią mamie transport. Nie zastanawiałam się nad tym, bo przysługiwał on mojej mamie bezpłatnie z uwagi na jej wiek. Mama została przetransportowana do szpitala sama, ja pojechałam swoim samochodem. Nie weryfikowałam uprawnień kierowcy do prowadzenia ambulansu. Mama umierała, więc nie zastanawiałam się nad tym" - napisała Szumilas.

Krystyna Szumilas: Nie załatwiłam sobie transportu dzięki znajomościom

Posłanka przekazała, że według jej wiedzy Kamil Krzysiński "pracował bądź nadal pracuje jako dyrektor ds. administracyjnych w szpitalu w Knurowie". Przyznała, że zna go, bo spotykali się m.in. na posiedzeniach rady powiatu gliwickiego. Zaznaczyła jednak, że nie widują się prywatnie. "Jeśli jest działaczem Platformy Obywatelskiej, to nie w moim kole, ani powiecie gliwickim" - zaznaczyła.

"Jestem pewna, że jeśli prokuratura stwierdzi, że doszło do nieprawidłowości, to na pewno będzie w tej sprawie działała. Nie załatwiłam sobie transportu dzięki znajomościom, nie robię takich rzeczy" - zakończyła swój wpis.

Prokuratura zwróciła się o przesłanie dokumentacji medycznej pacjentki, informacji o jej transporcie do szpitala, dokumentacji pracowniczej dyrektora, a także innych dokumentów, związanych z użytkowaniem tego konkretnego ambulansu. - Na obecną chwilę wiem, że te materiały spłynęły lub mają lada chwila spłynąć i będą analizowane – dodał prok. Dulba.

Jak opisał portal Zero.pl, ze złożonego zawiadomienia wynika, że dyrektor miał zabrać aparat EKG ze szpitala, wsiąść z tym sprzętem do karetki odjechać nią, nie informując personelu medycznego, a po pewnym czasie wrócić z pacjentką oraz dwoma członkami jej rodziny.

Portal podał, że zawiadomienie do gliwickiej prokuratury złożył na początku br. w imieniu placówki Tomasz Broda, do niedawna prezes zarządu szpitala w Knurowie, a obecnie szef szpitala św. Józefa w Mikołowie. Przekazał on śledczym nagranie wideo wykonane telefonem komórkowym przez pielęgniarkę pełniącą dyżur w izbie przyjęć. Przedstawia ono karetkę oraz niewłaściwe ułożenie pacjentki. Były szef szpitala dołączył również zeznania świadków (dwóch pielęgniarek i lekarki) oraz dokumentację medyczną z izby przyjęć – napisał Zero.pl.

