Czterech astronautów, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch oraz Jeremy Hansen z Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej ma wejść w atmosferę planety z prędkością ok. 40 tys. km/h. To wartość, która może przewyższyć wynik Apollo 10 i przejść do historii lotów kosmicznych.

NASA podkreśla, że kluczowy będzie nie tylko sam rekord prędkości, ale przede wszystkim bezpieczne przejście przez ekstremalne warunki wejścia w atmosferę.

Ważny manewr wykonany

NASA poinformowała, że Orion wykonał manewr korekty trajektorii, który ustawił kapsułę na właściwym kursie powrotnym. Silniki pracowały przez ok. 15 sekund, a zmiana prędkości wyniosła ok. 0,5 m/s. To niewielka wartość, ale w skali kosmicznej ma ogromne znaczenie dla precyzyjnego wejścia w atmosferę i wodowania na Oceanie Spokojnym u wybrzeży San Diego.

Według aktualnego harmonogramu NASA wodowanie zaplanowano o godzinie 2:07 w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego.

Kosmiczna prędkość

Największe emocje budzi prędkość z jaką kapsuła z astronautami dotrze do atmosfery. NASA szacuje, że Orion będzie poruszał się z szybkością ok. 40 tys. km/h. To może oznaczać pobicie historycznego rekordu ustawionego przez Apollo 10, którego załoga osiągnęła podczas powrotu dokładnie 39 939 km/h.

Prędkość z jaką porusza się Orion wygląda imponująco, ale wystarczy przeliczyć to na ziemskie standardy, aby zrozumieć, ile tak naprawdę oznacza 40 tys. km/h:

trasa Zakopane-Gdynia - przy odległości ok. 718 km. podróż trwałaby dokładnie 64,6 sekundy

okrążenie Ziemi - obwód Ziemi (40 075 km na równiku) podzielony przez prędkość daje ok. 60 minut

samoloty pasażerskie - przy prędkości przelotowej ok. 900 km/h Orion porusza się 44 razy szybciej, a lot który pasażerom zajmuje 7 godzin, kapsuła pokonuje w ok. 9,5 minuty

Najniebezpieczniejsze 8 minut misji

Eksperci NASA podkreślają, że ostatnie minuty lotu będą najbardziej ryzykowne. Podczas wejścia w atmosferę kapsuła zostanie otoczona plazmą, a temperatura osłony termicznej wzrośnie do kilku tysięcy stopni Celsjusza (od 1500 st. C. do nawet 3000 st. C.).

To właśnie osłona termiczna była jednym z istotnych tematów po misji Artemis I, kiedy pojawiły się nieoczekiwane pęknięcia i ślady zużycia materiału.

W przeciwieństwie do bezzałogowej Artemis I, obecna misja nie wykorzysta tzw. skip entry, czyli manewru "odbicia" od atmosfery. Tym razem wybrano bardziej bezpośrednią ścieżkę wejścia, aby zmniejszyć obciążenie cieplne kapsuły. Priorytetem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa podczas pierwszego załogowego lotu programu Artemis.

