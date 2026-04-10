Podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami Dmitrij Pieskow przekazał, że zakończenie wojny zależy od decyzji Ukrainy. Dodał, że jest to stanowisko powtarzane przez Kreml od dawna. Z kolei Wołodymyr Zełenski podkreśla, że warunki proponowane przez Rosję, które polegają m.in. na wycofaniu ukraińskich wojsk z rejonu Donbasu, są nie do zaakceptowania.

Wcześniej prezydent Rosji Władimir Putin przystał na zaproponowany przez stronę ukraińską rozejm na czas prawosławnej Wielkanocy.

Rozejm wielkanocny na froncie. Kreml wydał komunikat

"Zaproponowaliśmy zawieszenie broni w czasie tegorocznych świąt wielkanocnych i będziemy działać zgodnie z tym" – napisał Zełenski w mediach społecznościowych. Dodał, że "ludzie potrzebują bezpiecznej Wielkanocy i rzeczywistych działań w kierunku pokoju, a Rosja ma szansę nie wracać do ataków nawet po Wielkanocy".

Rozejm ma obowiązywać od 11 kwietnia po południu (godz. 16:00 czasu moskiewskiego, czyli godz. 15:00 w Polsce) do 12 kwietnia do końca dnia. W wydanym komunikacie Kreml wskazał, że ma nadzieję, że Ukraina "pójdzie za przykładem Federacji Rosyjskiej".

Zełenski zapowiadał, że strona ukraińska jest gotowa na zawieszenie broni na czas świąt już pod koniec marca. Zgodnie z komunikatem wydanym w piątek przez Kremla, jednostki wojskowe na froncie otrzymały rozkaz "przerwania działań bojowych na wszystkich kierunkach". Mają być one jednak gotowe do "przerwania wszystkich możliwych prowokacji" i "wszelkich agresywnych działań" ze strony przeciwnika.

