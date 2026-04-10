Ojciec Święty Leon XIV w orędziu Urbi et Orbi z okazji Wielkanocy ogłosił, że 11 kwietnia na Placu Świętego Piotra odbędzie się czuwanie modlitewne w intencji pokoju.

Leon XIV zaapelował wówczas o porzucenie wszelkiej chęci spierania się, dominacji i władzy oraz o modlitwę o pokój na świecie udręczonym wojnami, naznaczonym nienawiścią oraz obojętnością, które - jak dodał - sprawiają, że "czujemy się bezsilni w obliczu zła".

"We wszystkich kościołach naszej Ojczyzny". KEP odpowiada na apel papieża

Na apel papieża odpowiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i zwrócił się do duchownych oraz wiernych z naszego kraju.

ZOBACZ: Trump zagroził Iranowi. Na jego słowa zareagował papież Leon XIV

"Zachęcam wszystkich duszpasterzy oraz wiernych, aby dzień 11 kwietnia 2026 r., a więc wigilia Niedzieli Miłosierdzia Bożego, stał się szczególnym wyrazem jedności z Ojcem Świętym Leonem XIV w gorącym wołaniu do Boga o dar pokoju dla świata" - napisał abp Tadeusz Wojda.

"Proszę, aby tego dnia w modlitwie wiernych, we wszystkich kościołach naszej Ojczyzny, zostało dodane specjalne wezwanie o pokój, który może przynieść jedynie Książę Pokoju" - dodał metropolita gdański.

Papież: Bóg nie błogosławi żadnego konfliktu

Papież również w piątek, podczas audiencji dla chaldejskich biskupów z Bagdadu, potępił "bluźnierstwo wojny".

- Jesteście znakami nadziei w świecie naznaczonym absurdalną i nieludzką przemocą, która napędzana chciwością i nienawiścią szerzy się z brutalnością właśnie na ziemiach, na których zajaśniało zbawienie; ziemiach zbezczeszczonych bluźnierstwem wojny i brutalnością interesów, bez poszanowania dla życia ludzi, uznawanego co najwyżej za efekt uboczny własnych korzyści - podkreślił Leon XIV w czasie audiencji w Watykanie, zwracając się do biskupów ze stolicy Iraku.

ZOBACZ: Papież zabrał głos w sprawie zawieszenia broni. Na placu rozległy się długie brawa

- Ale żaden interes nie jest wart życia najsłabszych - dodał papież.

Zaapelował: - Pomóżcie nam jasno ogłosić, że Bóg nie błogosławi żadnego konfliktu i że chrześcijanin nigdy nie stoi po stronie tego, kto wczoraj chwytał za miecz, a dziś zrzuca bomby.

- Pomóżcie nam przypominać, że to nie działania militarne stworzą przestrzenie wolności czy czasy pokoju, ale jedynie cierpliwe budowanie współistnienia i dialogu między narodami - wezwał Leon XIV.

