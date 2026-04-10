Zmiany w kontroli i wykorzystywaniu zwolnień od pracy wejdą w życie w najbliższy poniedziałek. Jak przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, regulacje dotyczą przesłanek utraty prawa do zasiłku chorobowego przez osoby, które nieprawidłowo wykorzystują zwolnienia od pracy.

W myśl nowych przepisów osoba ubezpieczona może utracić prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia od pracy, jeżeli w tym czasie podejmowała pracę zarobkową lub aktywność niezgodną z celem zwolnienia. Jednocześnie doprecyzowane zostało pojęcie pracy zarobkowej jako czynności, która ma charakter zarobkowy, niezależnie od stosunku prawnego będącego podstawą jej wykonania.

"Pracą zarobkową nie są tzw. czynności incydentalne, czyli takie, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności. Istotną okolicznością nie może być polecenie pracodawcy" - przypomina ZUS.

Zmiany w L4 już od poniedziałku. Co można robić na zwolnieniu lekarskim?

Aktywność niezgodna z celem zwolnienia od pracy to z kolei każde działanie, które utrudnia lub wydłuża proces leczenia lub rekonwalescencję. Do grupy tej nie zaliczamy zwykłych czynności dnia codziennego lub czynności incydentalnych, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności.

Jak przypomina ZUS, bez zmiany pozostaje zasada, że okres zwolnienia od pracy powinien być wykorzystany na odzyskanie zdrowia i rekonwalescencję. Osoba przebywająca na takim zwolnieniu nie może wykonywać działań, które zakłóciłby te proces. Nie może także podejmować pracy zarobkowej oraz aktywności niezgodnej z celem zwolnienia.

"Wyjątkowo może wykonywać zwykłe czynności życia codziennego lub czynności incydentalne, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności. Jeżeli podejmie takie czynności, będzie to - tak jak dotychczas - weryfikowane i oceniane z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy" - dodaje Zakład.

Kontrolerzy zyskają nowe uprawnienia. ZUS ogłosił zmiany w L4

Od poniedziałku zmienią się również przepisy w sprawie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy. Kontrola polega na sprawdzeniu, czy osoba ubezpieczona nie wykorzystuje zwolnienia od pracy niezgodnie z jego celem, natomiast zmiany dotyczą zasad i trybu przeprowadzania takiego nadzoru.

Obejmują one uprawnienia i obowiązki osób przeprowadzających kontrolę (np. do legitymowania osoby kontrolowanej, po to by ustalić jej tożsamość), obowiązki osób kontrolowanych, zasady przeprowadzania kontroli, zasady sporządzania protokołu z kontroli czy zasady składania zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.

W praktyce oznacza to, że urzędnicy będą mogli m.in. wylegitymować osobę kontrolowaną w celu ustalenia jej tożsamości oraz odbierać informacje od samego ubezpieczonego, jego płatnika składek i lekarza prowadzącego leczenie.

Nowe przepisy zakładają, że kontrola ma polegać na ustaleniu, czy osoba nie podejmuje działań, które wyłączają ją z prawa do czasowego zwolnienia od pracy, a w przypadku zasiłku opiekuńczego również na ustaleniu, czy poza ubezpieczonym nie ma innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mogących zapewnić opiekę.

"Zmieni się także wzór upoważnienia i wzór protokołu z kontroli. Zostaną one określone w rozporządzeniu w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy i wzoru protokołu tej kontroli" - dodał ZUS.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni