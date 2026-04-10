- Rosja nigdy nie porzuci ani nie zdradzi Kuby i planuje pomóc wyspie rozwiązać problemy energetyczne związane z embargiem USA - powiedział podczas konferencji w Hawanie rosyjski dyplomata Siergiej Riabkow, podaje Reuters.

Wiceminister spraw zagranicznych Kremla, cytowany przez rosyjskie agencje prasowe podkreślił również, że Moskwa nie ma zamiaru rezygnować ze swoich interesów na półkuli zachodniej, bez względu na to, co powiedzą Stany Zjednoczone.

Rosja podejmuje wysiłki w celu odnowienia bliskich więzi, jakie łączyły ją z Kubą w czasach Związku Radzieckiego i apeluje do Stanów Zjednoczonych, aby nie blokowały wyspy.

Kryzys energetyczny na Kubie. USA: Władzę muszą przejąć "nowi ludzie"

Kryzys energetyczny na Kubie to w dużej mierze efekt wstrzymania transportu ropy naftowej z Wenezueli - głównego dostawcy surowca - po ujęciu przez amerykańskie wojska przywódcy tego kraju Nicolasa Maduro. Wkrótce wysyłkę ropy do Hawany zaprzestał też Meksyk po tym, jak USA zagroziły cłami krajom sprzedającym ten surowiec na wyspę.

W ostatnich tygodniach Trump stwierdził między innymi, że "będzie miał zaszczyt wzięcia Kuby". Zapowiedział też, że "wkrótce zrobi coś z Kubą". Sekretarz stanu Marco Rubio oświadczył z kolei, że władzę na wyspie muszą przejąć "nowi ludzie", a ewentualne zniesienie embarga nałożonego na wyspę zależy od zmian politycznych.

- Stworzyłem wspaniałe wojsko. Mówiłem, że nie trzeba go będzie wykorzystywać. Ale czasem trzeba je wykorzystać. Tak przy okazji, Kuba jest następna - powiedział Trump w przemówieniu wygłoszonym 28 marca na forum inwestycyjnym w Miami. - Ale udawajcie, że nic nie mówiłem - dodał.

Rosja dostarcza Kubie ropę. Kreml: nielegalna blokada wyspy przez USA

31 marca rosyjski tankowiec Anatolij Kołodkin z transportem ropy naftowej przypłynął na Kubę pomimo trwającej blokady energetycznej wyspy. Amerykańskie władze zezwoliły tej jednostce na zacumowanie w kubańskim porcie Matanzas.

Prezydent USA przekazał, że pozwolił Rosjanom na dostawę ropy ze względów humanitarnych. Podczas piątkowej konferencji Riabkow powiedział, że pomoc Moskwy dla Kuby będzie wykraczać poza wysłanie na wyspę dużej ilości surowca.

- Jestem pewien, że wydarzenia ostatnich tygodni w naszych stosunkach zmuszą nas do podjęcia kroków w celu znalezienia rozwiązań najtrudniejszych problemów wynikających z nielegalnej i absolutnie niedopuszczalnej blokady wyspy przez Stany Zjednoczone - mówił przedstawiciel Kremla.

- Nie możemy zdradzić Kuby. To wykluczone. Nie możemy jej zostawić samej sobie - podkreślił. Zaznaczył, że potrzeby energetyczne wyspy są priorytetem.

Rosyjskie MSZ o USA: Mają obsesję na punkcie wypychania Rosji i Chin z regionu

Riabkow stwierdził też, że obecnie jest za wcześnie, żeby mówić o kolejnych krokach. - Ale jasne jest, że nie będziemy ograniczać naszych dostaw do ładunku, który znajdował się na pokładzie tankowca Anatolij Kołodkin - mówił Rosjanin.

Wskazał, że Rosja nie planuje wycofać się z zachodniej półkuli bez względu na to, co powie Waszyngton. - Mają obsesję na punkcie wypychania Rosji i Chin z regionu - oświadczył Riabkow.

Jak przekazał, zdaniem Kremla ataki USA i Izraela na Iran jasno pokazują, że stosowanie siły, sankcji i dyktatu politycznego nie przynosi pożądanych rezultatów.

Źródło: Reuters

