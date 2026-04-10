Zgodnie z informacjami "Bloomberga" Stefano Gabbana zrezygnował ze stanowiska prezesa jeszcze w styczniu, jednak decyzja ta wyszła na jaw dopiero teraz. Przed kilkoma miesiącami 63-latka zastąpić miał Alfonso Dolce, brat współzałożyciela domu mody Domenico Dolce.

Agencja Reutera wskazała, że Gabbana ustąpił ze stanowiska 1 stycznia. Zgodnie z informacjami agencji AP mężczyzna miał dodatkowo rozważać możliwość sprzedaży 40 proc. udziałów, jakie posiada.

ZOBACZ: Uciekła z kuponem, licząc na fortunę. Włoska narzeczona błędnie odczytała cyfrę

Na ten moment Stefano Gabbana i Domenico Dolce pozostają dyrektorami kreatywnymi marki, co sugeruje, że mimo wewnętrznych przetasowań zachowana zostanie estetyka przyszłych kolekcji.

Zmiany personalne w słynnym domu mody. Stefano Gabbana nie jest już prezesem

Decyzja Gabbany o rezygnacji ze stanowiska prezesa nastąpiła mimo problemów finansowych firmy, która - jak donoszą zagraniczne media - negocjuje z bankami refinansowanie zadłużenia wynoszącego ok. 450 mln euro. Dom mody Dolce & Gabbana nie chce komentować swojego zadłużenia, ponieważ "negocjacje z bankami wciąż trwają".

Decyzję o rezygnacji Gabbany nazwał z kolei "naturalną ewolucją struktury organizacyjnej i zarządzania". Domenico Dolce i Stefano Gabbana poznali się w 1980 roku w Mediolanie. Pracowali wówczas jako asystenci w studio projektanta Giorgio Corregiariego. W 1985 roku zaprezentowali oni swoją pierwszą wspólną kolekcję.

ZOBACZ: Zablokują media społecznościowe dzieciom poniżej 15. roku życia. Jest decyzja

Marka do dziś cieszy się zainteresowaniem. Jak donosi AP, ostatni pokaz Dolce & Gabbana odbył się w lutym, a na wydarzeniu obecna była Madonna, wieloletnia muza projektantów. Przez wiele lat Dolce i Gabbana byli ze sobą w związku, który rozpadł się w 2005 roku. Mimo rozstania mężczyźni dalej kontynuowali współpracę, podkreślając, że łączy ich unikalna więź.

