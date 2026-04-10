Antyrządowy koncert i "Centrum Demokracji". Ostatnia prosta przed wyborami na Węgrzech

Według europosła Csaba Domotora kandydaci i zwolennicy partii TISZA rzekomo zastraszają działaczy i wyborców Fideszu oraz wysyłają "tysiące aktywistów" do małych miejscowości w celu wywierania presji na mieszkańców.

- Krzyczą o oszustwach, podczas gdy sami je popełniają – oświadczył europoseł na konferencji prasowej.

Apelując do obywateli o zgłaszanie nieprawidłowości, Domotor polecił im dokumentowanie incydentów za pomocą zdjęć lub filmów i przesyłanie na podany adres mailowy lub wskazany numer telefonu.

TISZA vs. Fidesz. Wzajemne oskarżenia o oszustwa wyborcze

W ostatnich dniach przedstawiciele Fideszu premiera Viktora Orbana i opozycyjnej Tiszy Petera Magyara oskarżali się wzajemnie o domniemane oszustwa wyborcze. Orban oskarżył w czwartek "zagraniczne agencje wywiadowcze" o ingerowanie w proces wyborczy w kraju. W jego ocenie służby te zostały zaproszone na Węgry przez opozycję, "aby pomogły jej wygrać".

Magyar z kolei uznał we wpisie na portalach społecznościowych, że "trwające oszustwa wyborcze, dokonywane od miesięcy przez Fidesz, wraz z działaniami przestępczymi, operacjami wywiadowczymi, dezinformacją i fake newsami, nie zmienią faktu, że Tisza wygra te wybory".

Zaapelował do wyborców, aby "nie dali się sprowokować" i powiedział, że Orban musi "z godnością przyjąć osąd narodu węgierskiego".

Antyrządowy koncert w centrum Budapesztu

Tymczasem dziesiątki tysięcy osób zebrało się w piątek wieczorem na Placu Bohaterów w centrum Budapesztu na antyrządowym koncercie, by wspólnie - w atmosferze radości i zabawy - świętować nadchodzące wybory parlamentarne. Oczekujemy, że w niedzielę wybierzemy inne Węgry - mówili jego uczestnicy.

Wydarzenie, reklamowane jako "Wielki Koncert Niszczący System" (węg. Rendszerbonto Nagykoncert), rozpoczęło się o godz. 16 i ma potrwać do godz. 23. Na scenie wystąpiło już kilkudziesięciu słynnych węgierskich muzyków, grających m.in. rap czy przeboje rockowe. Zamknięte dla ruchu ulice wypełniły dziesiątki tysięcy osób w każdym wieku, są stragany z jedzeniem, metalowymi spinkami opozycyjnej partii TISZA i narodowymi flagami.

Muzycy występują bezpłatnie, a koncert - scenę, kilka telebimów i wiele głośników - zorganizowano z pieniędzy z prowadzonej w ostatnich dniach zbiórki. Dwa dni przed wyborami parlamentarnymi w centrum węgierskiej stolicy wybrzmiały utwory krytyczne wobec stworzonego przez rząd premiera Viktora Orbana systemu władzy oraz żarty z samego Orbana, w tym nawiązujące do zebr zarejestrowanych w okolicy luksusowej posiadłości jego rodziny.

Organizatorzy wydarzenia zaznaczali, że koncert nie jest związany z żadną partią i prosili o niewykorzystywanie go do celów kampanii wyborczej. W tłumie przeważa symbolika Tiszy Petera Magyara oraz antyrządowe hasła na transparentach.

Wybory parlamentarne na Węgrzech. Fidesz vs. TISZA

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się w niedzielę.

W ostatnich tygodniach większość niezależnych sondaży wykazywała poparcie dla Tiszy na poziomie od 49 do 58 proc. wśród zdecydowanych wyborców, przy poparciu dla Fideszu premiera Orbana wahającym się między 35 a 38 proc. Badania wykazały również rosnące poparcie dla opozycji przy spadku popularności ugrupowania rządzącego.

Sondaże ośrodków powiązanych z rządem wykazują z kolei przewagę Fideszu, wynoszącą kilka punktów procentowych.

