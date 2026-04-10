10 kwietnia przypada 86. rocznica Zbrodni Katyńskiej oraz 16. rocznica katastrofy smoleńskiej. Ambasada RP w Moskwie zorganizowała uroczystości upamiętniające ofiary w Katyniu oraz Smoleńsku.

86. rocznica Zbrodni Katyńskiej. W pobliżu cmentarza antypolskie hasła

Główna część obchodów uczczenia pamięci ofiar zbrodni dokonanych w 1940 roku przez NKWD odbyła się na terenie Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu.

Wzięli w nich udział ambasador Krzysztof Krajewski wraz ze współpracownikami z Ambasady RP w Moskwie, funkcjonariuszami Służby Ochrony Państwa oraz licznie przybyłymi przedstawicielami Polonii.

Złożono kwiaty i wieńce oraz zapalono znicze, a także odmówiono wspólną modlitwę.

"Podobnie jak w ubiegłym roku, uroczystościom towarzyszyły próby zakłócenia ich przebiegu. W pobliżu cmentarza pojawiła się grupa 'aktywistów', którzy wznosili nieprzyjazne hasła, próbując ugodzić w powagę miejsca i historyczną prawdę o zbrodni" - przekazała ambasada RP.

"Zbrodnia Katyńska była bezpośrednim skutkiem paktu Ribbentrop-Mołotow i agresji Związku Sowieckiego na Polskę 17 września 1939 r. W 1940 roku, na mocy decyzji najwyższych władz ZSRR, zamordowano blisko 22 tysiące obywateli Polski – oficerów Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji Państwowej oraz przedstawicieli elity intelektualnej" - przypomina ambasada.

Obchody rocznicy katastrofy Tu-154 w Smoleńsku. Próby zakłócenia

Ambasador Krzysztof Krajewski wraz z delegacją oddali również hołd ofiarom katastrofy polskiego samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem.

W tym roku stanął tam nowy krzyż. Pod nim oraz symboliczną brzozą zapłonęły znicze i złożono biało-czerwone wieńce.





"Uroczystość, mimo prób zakłócenia jej przez grupę tzw. aktywistów wznoszących antypolskie hasła, przebiegła w atmosferze powagi. Odczytano nazwiska wszystkich 96 ofiar" - przekazała ambasada.

10 kwietnia 2010 r., o godz. 8.41 w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, wśród nich: prezydent Lech Kaczyński i pierwsza dama Maria Kaczyńska, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz inne osobistości. Polska delegacja udawała się na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

