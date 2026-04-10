Amerykański generał o Iranie. "Może wyjść z wojny wzmocniony"

Gen. David Petraeus był pytany na antenie CNN, czy NATO znajduje się obecnie w kryzysie, który powoduje, że Sojuszu nie da się już naprawić. - Mam nadzieję, że nie jest tak zniszczony. To najważniejszy sojusz w historii. Wielokrotnie się sprawdzał, ale ma swoje ograniczenia - odpowiedział wojskowy.

Wyjaśnił, że tymi ograniczeniami są m.in. działania militarne prowadzone "poza obszarem", do którego należy zaliczyć wojnę USA i Izraela z Iranem.

Amerykański wojskowy o wojnie z Iranem: Teheran zagrożeniem dla krajów Europy

Dopytywany, czy Donald Trump ma rację, oczekując od państw Sojuszu zaangażowania militarnego w konflikt na Bliskim Wschodzie, gen. Petraeus zaprzeczył, ale przyznał, iż "chciałby, aby poszczególne kraje NATO były bardziej wspierające".

- Bardzo wiele z nich próbowało czegoś w rodzaju nawlekania igły, mówiąc, że moglibyśmy użyć ich baz - powiedział przypominając, że na prośbę Amerykanów członkowie Sojuszu udostępnili im swoje bazy z wyjątkiem Hiszpanii.

W ocenie gen. Petraeusa kwestia wsparcia państw NATO podczas konfliktu z Iranem powinna zostać poruszona w przyszłości, gdyż - jak stwierdził - USA walczą z wrogiem, który "stanowi zagrożenie nie tylko dla państw Zatoki Perskiej, ale także dla krajów Europy".

- W rzeczywistości kilka państw NATO było zagrożonych w tym czasie: Turcja, Wielka Brytania, kiedy to dotarli (Irańczycy - red.) do Cypru. I ponownie, życzyłbym sobie, aby było więcej tego wsparcia, ale bez angażowania się (militarnego - red.) - powiedział wojskowy.

Wojna z Iranem. Czy USA zdołały osiągnąć swoje cele?

Gen. Petraeus został też zapytany, czy USA osiągnęły podczas wojny z Iranem cele wskazane niedawno przez Pentagon (zniszczenie irańskiej broni balistycznej oraz możliwości dronowych i rakietowych Teheranu oraz destrukcja irańskiej marynarki wojennej i przemysłu zbrojeniowego).

W ocenie wojskowego Amerykanom udało się w dużej mierze zrealizować swoje założenia. Zaznaczył, że nie udało się zniszczyć całkowitego potencjału militarnego Iranu, ale USA "są już bardzo blisko".

Zdaniem gen. Petraeusa należy zadać sobie pytanie, czy Iran wyjdzie z tej wojny bardzo osłabiony militarnie. Jak dodał, odpowiedzi będzie można udzielić dopiero wówczas, gdy nastąpi "ostateczne rozstrzygnięcie", jednak nie ulega wątpliwości, że różne możliwości Teheranu "uległy pogorszeniu".

Dodał, że innym pytaniem pozostaje, czy osłabiony militarnie Iran paradoksalnie nie wyjdzie z tej wojny wzmocniony strategicznie. - Wszystko sprowadza się do tego, jakie będzie ostateczne rozstrzygnięcie, jakim jest kontrola nad cieśniną Ormuz - podsumował amerykański wojskowy.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni