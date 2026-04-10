16. rocznica katastrofy smoleńskiej. Uroczystości na Powązkach Wojskowych

Obchody 16. rocznicy katastrofy smoleńskiej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach rozpoczęły się odegraniem hymnu państwowego, przeczytaniem listy nazwisk osób, które zginęły, a następnie modlitwą w intencji ofiar. Przed grobami złożono wieńce. O godzinie 8:41, o której 10 kwietnia 2010 r. doszło do katastrofy, uczczono śmierć ofiar minutą ciszy.

W delegacji biorą udział między innymi wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, minister edukacji Barbara Nowacka, zastępca szefa KPRM Grzegorz Karpiński, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia i szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz.

Katastrofa smoleńska. Obchody 16. rocznicy na Powązkach Wojskowych

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.

Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni