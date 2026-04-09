Warszawska policja poinformowała w czwartek o nietypowym zatrzymaniu na terenie stolicy pod koniec marca. Podczas jednego z patroli na Ursynowie policjanci zwrócili uwagę "na dwóch mężczyzn, z których jeden zachowywał się bardzo natarczywie wobec drugiego".

"Książę z Dubaju" zatrzymany. Wpadł w Warszawie

Okazało się, że 27-letni Rumun zaczepia kierowców, twierdząc, że znajduje się chwilowo w trudnej sytuacji i nie ma pieniędzy na paliwo, bo jego środki zostały zablokowane. Mężczyzna chciał wyłudzić od poszkodowanego 5 tys. euro (ok. 21,3 tys. zł.).

Przekonywał jednocześnie, że jest osobą bogatą, która podróżuje między Dubajem, Emiratami Arabskimi a Londynem. W zamian za pomoc oferował biżuterię w kolorze złota: sygnety i łańcuszki.

Funkcjonariusze zdecydowali o zatrzymaniu Rumuna do wyjaśnienia. W toku dalszych czynności okazało się, że to nie pierwszy raz, kiedy 27-latek działał w podobny sposób.

Tombak zamiast złota. Zarzuty i areszt dla Rumuna

Dwa tygodnie wcześniej przy trasie S2 zatrzymał innego kierowcę i poprosił o podwiezienie na stację paliw. Poprosił również o niewielką kwotę, a w zamian wręczył kierowcy "złoty" sygnet, który w rzeczywistości był wykonany z tomabku.

Dodatkowo Rumun okradł mężczyznę. Okazało się, że w ten sposób działał nie tylko na terenie Polski, ale też m.in. w Holandii i we Francji.

Mężczyźnie postawiono zarzuty oszustwa, usiłowania oszustwa ora kradzieży. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, natomiast za kradzież - do 5 lat. Policja zaznacza, że sprawa ma charakter rozwojowy.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni