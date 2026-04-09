200 cudzoziemców zagrażających bezpieczeństwu zatrzymali od początku roku funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Wszyscy zostali zobowiązani do natychmiastowego powrotu do krajów pochodzenia – przekazał w czwartek rzecznik oddziału, kpt. SG Paweł Biskupik.

Granica z Niemcami i Czechami. Od początku roku zatrzymano 200 cudzoziemców

Wśród zatrzymanych obcokrajowców dominowali obywatele Ukrainy, Gruzji i Mołdawii. Większość z tych osób, pod eskortą funkcjonariuszy SG, zostało doprowadzonych do lotniczego lub lądowego przejścia granicznego i odesłanych do krajów pochodzenia. Oprócz tego, zostały na nich nałożone wieloletnie zakazy wjazdu do państw strefy Schengen.

- Najczęściej ta procedura dotyczy obcokrajowców, którzy dopuścili się licznych naruszeń prawa m.in.: prowadzili samochody w stanie nietrzeźwości, pomimo wcześniej nałożonych sądowych zakazów prowadzenia pojazdów, dokonywali włamań, dopuścili się znieważenia funkcjonariuszy czy też nie wykonywali decyzji nakazujących im powrót i przebywali w Polsce nielegalnie - wyjaśnił kpt. Biskupik.

W 2025 roku Nadodrzański Oddział SG, z podobnych powodów, zatrzymał 500 obcokrajowców, którzy potem musieli opuścić nasz kraj.

Oddział SG z komendą w Krośnie Odrzańskim obejmuje zasięgiem woj. lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie. Długość chronionej przez funkcjonariuszy granicy wynosi 716 km, w tym 278 km z Niemcami i 438 km z Czechami. Funkcjonariusze pełnią służbę na lotniskach: Poznań-Ławica, Wrocław-Strachowice i Zielona Góra-Babimost.

Granice z Niemcami i Litwą. DORSZ: Wojsko będzie kontynuować wsparcie

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało 3 marca, że wojsko będzie kontynuować wsparcie Straży Granicznej na granicach z Niemcami oraz Litwą. Misja została przedłużona do 1 października - przekazał DORSZ.

"Na mocy Postanowienia Prezydenta RP, w okresie od 5 kwietnia 2026 r. do 1 października 2026 r. Siły Zbrojne RP będą kontynuować wsparcie Straży Granicznej w ochronie granicy państwowej" - czytamy we wpisie zamieszczonym na X. Akcja odbywa się w ramach operacji "Bezpieczny Zachód" oraz "Bezpieczne Podlasie".

Podkreślono, że "żołnierze Wojska Polskiego każdego dnia wzmacniają bezpieczeństwo Ojczyzny i zapewniają nienaruszalność granicy państwowej oraz bezpieczeństwo i porządek publiczny w zasięgu terytorialnym przejść granicznych oraz w strefie nadgranicznej".

