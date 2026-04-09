Zatrzymania na granicy z Niemcami. Poznaliśmy dane od początku roku
Od początku 2026 r. na granicy z Niemcami i Czechami zatrzymano 200 cudzoziemców. Wśród nich dominowali obywatele Ukrainy, Gruzji i Mołdawii. Większość osób została odesłana do krajów pochodzenia, nałożono również wieloletnie zakazy wjazdu do państw strefy Schengen. Zatrzymani, jak przekazał Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa.
200 cudzoziemców zagrażających bezpieczeństwu zatrzymali od początku roku funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Wszyscy zostali zobowiązani do natychmiastowego powrotu do krajów pochodzenia – przekazał w czwartek rzecznik oddziału, kpt. SG Paweł Biskupik.
Wśród zatrzymanych obcokrajowców dominowali obywatele Ukrainy, Gruzji i Mołdawii. Większość z tych osób, pod eskortą funkcjonariuszy SG, zostało doprowadzonych do lotniczego lub lądowego przejścia granicznego i odesłanych do krajów pochodzenia. Oprócz tego, zostały na nich nałożone wieloletnie zakazy wjazdu do państw strefy Schengen.
- Najczęściej ta procedura dotyczy obcokrajowców, którzy dopuścili się licznych naruszeń prawa m.in.: prowadzili samochody w stanie nietrzeźwości, pomimo wcześniej nałożonych sądowych zakazów prowadzenia pojazdów, dokonywali włamań, dopuścili się znieważenia funkcjonariuszy czy też nie wykonywali decyzji nakazujących im powrót i przebywali w Polsce nielegalnie - wyjaśnił kpt. Biskupik.
ZOBACZ: Rosyjski samolot wojskowy nad Bałtykiem. Polska poderwała F-16
W 2025 roku Nadodrzański Oddział SG, z podobnych powodów, zatrzymał 500 obcokrajowców, którzy potem musieli opuścić nasz kraj.
Oddział SG z komendą w Krośnie Odrzańskim obejmuje zasięgiem woj. lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie. Długość chronionej przez funkcjonariuszy granicy wynosi 716 km, w tym 278 km z Niemcami i 438 km z Czechami. Funkcjonariusze pełnią służbę na lotniskach: Poznań-Ławica, Wrocław-Strachowice i Zielona Góra-Babimost.
Granice z Niemcami i Litwą. DORSZ: Wojsko będzie kontynuować wsparcie
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało 3 marca, że wojsko będzie kontynuować wsparcie Straży Granicznej na granicach z Niemcami oraz Litwą. Misja została przedłużona do 1 października - przekazał DORSZ.
ZOBACZ: Kontrole na granicach z Litwą i Niemcami przedłużone. MSWiA wydało komunikat
"Na mocy Postanowienia Prezydenta RP, w okresie od 5 kwietnia 2026 r. do 1 października 2026 r. Siły Zbrojne RP będą kontynuować wsparcie Straży Granicznej w ochronie granicy państwowej" - czytamy we wpisie zamieszczonym na X. Akcja odbywa się w ramach operacji "Bezpieczny Zachód" oraz "Bezpieczne Podlasie".
Podkreślono, że "żołnierze Wojska Polskiego każdego dnia wzmacniają bezpieczeństwo Ojczyzny i zapewniają nienaruszalność granicy państwowej oraz bezpieczeństwo i porządek publiczny w zasięgu terytorialnym przejść granicznych oraz w strefie nadgranicznej".
