Wielkanocne zawieszenie broni w Ukrainie. Putin podjął decyzję

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił zawieszenie broni w Ukrainie z okazji obchodzonego przez Kościół prawosławny święta Wielkiej Nocy.

Według komunikatu Kremla Putin polecił wojskowym rosyjskim na ten czas "przerwanie działań bojowych na wszystkich kierunkach". Jednakże oddziały mają być gotowe do "przerwania wszystkich możliwych prowokacji" i "wszelkich agresywnych działań" ze strony przeciwnika.

Będzie ono obowiązywało od godziny 16:00 czasu moskiewskiego 11 kwietnia do końca dnia 12 kwietnia - poinformował Kreml. W komunikacie wyrażono nadzieję, że "strona ukraińska pójdzie za przykładem Federacji Rosyjskiej".

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski proponował rozejm na czas Wielkanocy. Zełenski powiedział 30 marca, że Ukraina jest gotowa do zawieszenia broni na okres tych świąt.

Prawosławna Wielkanoc wypada tydzień po świętach obchodzonych przez Kościół katolicki. Wojna Rosji z Ukrainą trwa ponad cztery lata, a czasowe rozejmy na czas świąt były zawierane również w poprzednich latach.

Decyzja zapadła, gdy w USA przebywa specjalny wysłannik Putina Kiriłł Dmitrijew. Ma tam spotkać się z członkami administracji prezydenta Donalda Trumpa - podała w czwartek agencja Reutera powołując się na źródła zaznajomione z przebiegiem wizyty. Według tych źródeł, celem wizyty ma być omówienia porozumienia pokojowego w sprawie Ukrainy oraz współpracy gospodarczej między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Jak zauważa Reuters, wizyta Dmitrijewa odbywa się tuż przed decyzją władz USA o tym, czy przedłużyć wygasające 11 kwietnia zwolnienie rosyjskiej ropy z sankcji i sprawa ta może również znaleźć się w porządku obrad. ZOBACZ: Akcja służb w Moskwie. Przeszukanie w redakcji niezależnej rosyjskiej gazety 12 marca władze USA ogłosiły zwolnienie na 30 dni z sankcji rosyjskiej ropy naftowej i produktów ropopochodnych, które przed tą datą już były załadowane na tankowcach. Minister finansów (skarbu) Scott Bessent określił to jako krok mający na celu ustabilizowanie światowych rynków energii, które rozchwiały się po rozpoczęciu przez USA i Izrael wojny z Iranem. Złagodzenie sankcji nastąpiło po rozmowie telefonicznej między Trumpem a Putinem 9 marca oraz późniejszej wizycie Dmitrijewa w USA, której celem było omówienie kryzysu energetycznego z delegacją amerykańską, w skład której wchodzili specjalny wysłannik Trumpa Steve Witkoff oraz zięć Trumpa Jared Kushner.

