"Węgry wybierają". Oglądaj specjalny program Polsat News poświęcony głosowaniu

Świat

Już w najbliższą niedzielę, 12 kwietnia Polsat News na żywo będzie relacjonować wybory parlamentarne na Węgrzech. W programie specjalnym "Węgry wybierają" o kierunku jaki wybiorą Węgrzy opowiedzą eksperci, dziennikarze i korespondenci zagraniczni Polsat News.

Grafika zapowiadająca program "Węgry Wybierają" z portretami dwóch mężczyzn i budynkiem węgierskiego parlamentu w tle.
Polsat News
Wybory na Węgrzech. Specjalny program Polsat News poświęcony głosowaniu

Z okazji wydarzenia o godzinie 21:00 na antenie Polsat News wystartuje program specjalny "Węgry Wybierają", przygotowany przez redakcję  magazynu "Dzień na świecie",  który poprowadzi Grzegorz Kozak.

 

W trakcie programu widzowie będą mogli śledzić stopniowo spływające wyniki wyborów oraz najnowsze informacje od dziennikarzy Polsat News przebywających w dniu wyborów na Węgrzech: Magdy Sakowskiej i Cypriana Jopka oraz dziennikarzy portali Interia oraz Polsatnews.pl: Jakuba Krzywieckiego i Marcina Jana Orłowskiego.

Wyniki wyborów na Węgrzech. Komentarze, opinie, najnowsze wiadomości w Polsat News 

W studiu przebieg wyborów komentować będą eksperci, m.in.: Adam Balcer, politolog; Daniel Fried, były ambasador USA w Polsce; dr hab. nauk społecznych Robert Rajczyk oraz dr hab. Kamil Zajączkowski, europeista i badacz stosunków międzynarodowych.

 

Wpływ węgierskich wyborów na sytuację w Polsce i w Europie omówią byli ministrowie spraw zagranicznych: Grzegorz Schetyna i Zbigniew Rau.

 

W programie zaplanowano również łączenie z korespondentem Polsat News w Brukseli Andrzejem Wyrwińskim, który opowie jak wynik wyborów może przełożyć się na obecną sytuację polityczną w Europie oraz jakie konsekwencje przyniesie dla funkcjonowania Unii Europejskiej.


Wynikom wyborów poświęcony będzie także poniedziałkowy "Nowy Dzień z Polsat News".

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Michał Lao / red. / polsatnews.pl
Czytaj więcej
Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 