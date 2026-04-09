Z okazji wydarzenia o godzinie 21:00 na antenie Polsat News wystartuje program specjalny "Węgry Wybierają", przygotowany przez redakcję magazynu "Dzień na świecie", który poprowadzi Grzegorz Kozak.

W trakcie programu widzowie będą mogli śledzić stopniowo spływające wyniki wyborów oraz najnowsze informacje od dziennikarzy Polsat News przebywających w dniu wyborów na Węgrzech: Magdy Sakowskiej i Cypriana Jopka oraz dziennikarzy portali Interia oraz Polsatnews.pl: Jakuba Krzywieckiego i Marcina Jana Orłowskiego.

Wyniki wyborów na Węgrzech. Komentarze, opinie, najnowsze wiadomości w Polsat News

W studiu przebieg wyborów komentować będą eksperci, m.in.: Adam Balcer, politolog; Daniel Fried, były ambasador USA w Polsce; dr hab. nauk społecznych Robert Rajczyk oraz dr hab. Kamil Zajączkowski, europeista i badacz stosunków międzynarodowych.

Wpływ węgierskich wyborów na sytuację w Polsce i w Europie omówią byli ministrowie spraw zagranicznych: Grzegorz Schetyna i Zbigniew Rau.

W programie zaplanowano również łączenie z korespondentem Polsat News w Brukseli Andrzejem Wyrwińskim, który opowie jak wynik wyborów może przełożyć się na obecną sytuację polityczną w Europie oraz jakie konsekwencje przyniesie dla funkcjonowania Unii Europejskiej.



Wynikom wyborów poświęcony będzie także poniedziałkowy "Nowy Dzień z Polsat News".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni