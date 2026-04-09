"Odszedł od nas człowiek niezwykle oddany służbie, zawsze gotowy nieść pomoc innym, życzliwy, odpowiedzialny i pełen serca dla naszej strażackiej rodziny. Jego zaangażowanie, siła i obecność na zawsze pozostaną w naszej pamięci" - napisali we wzruszającym poście druhowie z OSP Rzeszów - Biała.

ZOBACZ: Tragiczny wypadek pod Toruniem. Nie żyje druhna OSP



"Wierzymy, że św. Florian przyjął Go do swojej strażackiej służby tam, gdzie nie ma już cierpienia, a płomień oznacza tylko światło i nadzieję. Rodzinie i Najbliższym składamy najszczersze wyrazy współczucia oraz łączymy się w bólu i żałobie" - dodali strażacy. Podziękowali także za "wsparcie, kondolencje i pamięć" w trudnych chwilach.

Tragedia w Wielką Sobotę. Nie żyje druh OSP

Jak podaje lokalny serwis rzeszow-news.pl, do tragedii doszło w Wielką Sobotę tuż przed nabożeństwem w jednym z rzeszowskich kościołów. Tradycyjnie strażacy - druhowie OSP - pełnią wówczas wartę przy Grobie Pańskim. 35-latek w momencie tragedii miał oczekiwać na plebanii na swoją zmianę.

"Tuż przed uroczystością mężczyzna pełniący funkcję strażaka rozprowadzającego wartowników przy Bożym Grobie nagle zasłabł" - czytamy. Mimo wysiłków ratowników, mężczyzna zmarł. - To jest zdarzenie bez udziału osób trzecich, jednakże ciało zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych decyzją prokuratora – poinformowała w rozmowie z serwisem podkom. Magdalena Żuk z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

ZOBACZ: 19-letni strażak zginął w wypadku. "Druh, na którego zawsze mogliśmy liczyć"

Prok. Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie poinformował z kolei, że sekcja zwłok w takich sytuacjach to standardowa procedura. "Śledczy nie wykluczają, że przyczyną tragedii mogły być problemy zdrowotne mężczyzny, które wcześniej nie dawały wyraźnych objawów - dodał serwis.

