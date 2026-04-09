Szef NATO spotkał się z Trumpem. "Jest wyraźnie rozczarowany"

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przekazała w środę, że wyjście Stanów Zjednoczonych z Sojuszu Północnoatlantyckiego jest kwestią, w której Donald Trump prowadzi dyskusje. W związku z tym sekretarz generalny NATO Mark Rutte spotkał się z prezydentem USA.

Donald Trump rozważa wyjście USA z NATO. Spotkał się z Markiem Ruttem

Rozmowa w Waszyngtonie przebiegła bez udziału mediów. Relację ze spotkania zdał Rutte podczas wywiadu udzielonego CNN. Zapytany wprost, czy Trump zapowiedział zamiar opuszczenia NATO, kilkakrotnie odpowiedział wymijająco. - Pozwól, że wyrażę się jasno, jest wyraźnie rozczarowany wieloma sojusznikami z NATO i rozumiem jego punkt widzenia - powiedział sekretarz generalny.

Zaznaczył jednak, że on sam konsekwentnie wskazywał prezydentowi Trumpowi przykłady tego, jak sojusznicy stanęli na wysokości zadania.

ZOBACZ: USA rozważają kary dla krajów NATO. Media: Mogą wycofać wojska

Sam Trump po spotkaniu z Ruttem zamieścił dotąd jedynie krótki wpis, potwierdzający dotychczasową krytykę NATO. "NATO NIE POMOGŁO, GDY ICH POTRZEBOWALIŚMY, I NIE POMOŻE, JEŚLI BĘDZIEMY ICH POTRZEBOWAĆ ICH PONOWNIE. PAMIĘTAJCIE GRENLANDIĘ, TEN WIELKI, ŹLE ZARZĄDZANY KAWAŁEK LODU!!!" - przekazał we wpisie zamieszczonym na platformie Truth Social.

Szef NATO po spotkaniu z Trumpem. "Jest wyraźne rozczarowanie"

- Zdecydowana większość krajów europejskich pomogła w kwestii baz, zapewnieniu logistyki, przelotów i dotrzymaniu zobowiązań. Istnieje również powszechne poparcie dla faktu, że ograniczenie potencjału nuklearnego i balistycznego Iranu było naprawdę kluczowe i że tylko Stany Zjednoczone były w stanie to zrobić w tym momencie - wymieniał Rutte, wskazując jego punkt widzenia ws. postawy państw członkowskich wobec wojny na Bliskim Wschodzie.

Podał też przykład inicjatywy brytyjskiego premiera Keira Starmera, tworzącego koalicję ponad 30 państw mających zamiar pomóc w zapewnieniu swobody żeglugi przez cieśninę Ormuz. Na ponowne pytanie dziennikarza, czy Trump - zgodnie z zapowiedziami rzeczniczki Białego Domu - mówił o wyjściu z NATO, Rutte znów odpowiedział wymijająco.

ZOBACZ: USA opuszczą NATO? Trump czuje "olbrzymie obrzydzenie" wobec Sojuszu

- Cóż, jak powiedziałem, jest wyraźne rozczarowanie, ale jednocześnie prezydent uważnie słuchał moich argumentów na temat tego, co się dzieje - zaznaczył, wskazując na przykład zobowiązań państw sojuszu do zwiększenia wydatków na obronność do 5 proc. PKB.

Rutte odrzucił kategoryczną ocenę Trumpa, że NATO "zostało wystawione na próbę i poniosło porażkę". - To niepełny obraz. Europa jako platforma projekcji siły dla Stanów Zjednoczonych funkcjonowała przez ostatnie sześć tygodni bez zarzutu - powiedział.

Amerykańskie wojska wycofane z krajów NATO? Rutte o doniesieniach "WSJ"

Pytany o ewentualne "kary" dla sojuszników, o których donosił "Wall Street Journal" - polegające na przeniesieniu wojsk USA z krajów uznanych za "nielojalne", takich jak Niemcy i Hiszpania, do Polski, Litwy, Rumunii, czy Grecji - Rutte nie zaprzeczył tym doniesieniom, lecz ponownie ograniczył się do ogólnych stwierdzeń o "szczerej i otwartej rozmowie między przyjaciółmi".

ZOBACZ: Amerykańskie siły wokół Iranu. Donald Trump wydał rozkaz

Sekretarz generalny NATO bronił decyzji USA o uderzeniu w irański potencjał nuklearny i rakietowy, wskazując, że kontynuowanie działań dyplomatycznych groziło powtórzeniem "scenariusza północnokoreańskiego" - czyli doprowadzeniem do sytuacji, w której Iran zdążyłby wejść w posiadanie broni atomowej, zanim rozmowy dobiegłyby końca.

- Cały świat jest dziś bezpieczniejszy dzięki temu, że prezydent zdegradował te zdolności - ocenił Mark Rutte.

