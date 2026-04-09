Stopy Procentowe. Jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych - podał Narodowy Bank Polski. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została utrzymana na poziomie 3,75 proc. Stopa depozytowa wynosi 3,25 proc., stopa lombardowa - 4,25 proc., stopa redyskontowa weksli wynosi 3,8 proc., a stopa dyskontowa weksli - 3,85 proc.

ZOBACZ: Stopy procentowe. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję

Kwietniowa decyzja została podjęta po pierwszym od miesięcy zwiększeniu się wartości inflacji CPI. Zgodnie ze wstępnymi danymi GUS w ubiegłym miesiącu wyniosła ona 3 proc. w ujęciu rocznym wobec 2,1 proc. notowanych w lutym. To efekt przede wszystkim wzrostu cen paliw wskutek drożejącej ropy naftowej na rynkach światowych.

Analitycy nie spodziewali się zmian wysokości stóp ze względu na wpływ wojny w Iranie na otoczenie makroekonomiczne w Polsce.

"W wypowiedziach członków RPP wyraźnie wybrzmiewało, że eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie i związane z nią ryzyko wzrostu cen surowców energetycznych ograniczają przestrzeń do dalszego łagodzenia polityki pieniężnej" - ocenili ekonomiści Credit Agriole, cytowani przez portal Interia Biznes.

Dodali, że dokonali również rewizji prognozy, nie oczekując wznowienia obniżek stóp przed końcem 2027 roku.

Braku ruchów po stronie RPP nie spodziewali się również eksperci Citi Handlowy. Wskazali, że decydenci powstrzymają się od dalszych działań, jak i jednoznacznej oceny wpływu wzrostu cen ropy na gospodarkę.

ZOBACZ: "Rezerwy nie będą uszczuplone". Prezes NBP o inicjatywie Nawrockiego

"Niemniej w przypadku przedłużenia się konfliktu i utrzymania się cen ropy na podwyższonych poziomach nie można wykluczyć nasilenia presji inflacyjnej, co w dalszej perspektywie mogłoby wymusić dostosowanie stóp w górę." - przekazali eksperci w analizie.

