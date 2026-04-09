Statek misji Artemis II wraca na Ziemię. Polacy uchwycili go na zdjęciach
Na noc z piątku na sobotę przewidziany jest powrót na Ziemię astronautów misji Artemis II. Powracający statek Orion uchwycili na niebie naukowcy z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zdjęcia obiektu w formie krótkiego nagrania opublikowano w mediach społecznościowych.
Misja Artemis II to pierwszy załogowy lot okolice Księżyca od czasów programu Apollo. Stanowi ona próbę generalną przed planowanym na 2028 rok lądowaniem człowieka na powierzchni naturalnego satelity Ziemi. Astronomowie z Obserwatorium Astronomicznego UW uchwycili powracający z misji statek Orion na kilku zdjęciach nieba.
"Pracujący w projekcie OGLE dr Przemek Mróz i dr Mariusz Gromadzki przebywają teraz w Las Campanas Observatory w Chile i prowadzą obserwacje Teleskopem Warszawskim. Wykonali trzy zdjęcia, każde z czasem ekspozycji 1 minuta, na których widać ślad statku" - przekazało obserwatorium we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.
Prof. Andrzej Udalski przekazał, że trajektoria Oriona na niebie przecinała w nocy z 8 na 9 kwietnia pola centrum Drogi Mlecznej, regularnie obserwowane przez astronomów z projektu OGLE. Naukowiec wyjaśnił, że astronomowie uchwycili na kilku zdjęciach obiekt "przemieszczający się w gęstych polach gwiazdowych centrum Galaktyki".
- Obraz ilustruje ruch statku, który ma postać kreski na skutek przemieszczania się na niebie w trakcie ekspozycji - opisał naukowiec. Zdjęcia zostały wykonane teleskopem w Obserwatorium Las Campanas w Chile.
Dr Mróz wyjaśnił z kolei, że widoczny na zdjęciach ślad Oriona jest rozciągnięty, bo "statek porusza się na niebie dość szybko, przemierzając około 10 sekund łuku na minutę".
Powrót astronautów na Ziemię przewidziany jest na noc z piątku na sobotę (z 10 na 11 kwietnia), około godz. 2:07 czasu obowiązującego w Polsce. Statek Orion ma zostać zwodowany w Pacyfiku. W skład załogi Artemis II wchodzi czworo astronautów: Amerykanie Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover oraz Kanadyjczyk Jeremy Hansen.
