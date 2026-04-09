Misja Artemis II to pierwszy załogowy lot okolice Księżyca od czasów programu Apollo. Stanowi ona próbę generalną przed planowanym na 2028 rok lądowaniem człowieka na powierzchni naturalnego satelity Ziemi. Astronomowie z Obserwatorium Astronomicznego UW uchwycili powracający z misji statek Orion na kilku zdjęciach nieba.

"Pracujący w projekcie OGLE dr Przemek Mróz i dr Mariusz Gromadzki przebywają teraz w Las Campanas Observatory w Chile i prowadzą obserwacje Teleskopem Warszawskim. Wykonali trzy zdjęcia, każde z czasem ekspozycji 1 minuta, na których widać ślad statku" - przekazało obserwatorium we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Astronauci misji Artemis II wracają na Ziemię. Polacy wykonali zdjęcia

Prof. Andrzej Udalski przekazał, że trajektoria Oriona na niebie przecinała w nocy z 8 na 9 kwietnia pola centrum Drogi Mlecznej, regularnie obserwowane przez astronomów z projektu OGLE. Naukowiec wyjaśnił, że astronomowie uchwycili na kilku zdjęciach obiekt "przemieszczający się w gęstych polach gwiazdowych centrum Galaktyki".

- Obraz ilustruje ruch statku, który ma postać kreski na skutek przemieszczania się na niebie w trakcie ekspozycji - opisał naukowiec. Zdjęcia zostały wykonane teleskopem w Obserwatorium Las Campanas w Chile.

Dr Mróz wyjaśnił z kolei, że widoczny na zdjęciach ślad Oriona jest rozciągnięty, bo "statek porusza się na niebie dość szybko, przemierzając około 10 sekund łuku na minutę".

Powrót astronautów na Ziemię przewidziany jest na noc z piątku na sobotę (z 10 na 11 kwietnia), około godz. 2:07 czasu obowiązującego w Polsce. Statek Orion ma zostać zwodowany w Pacyfiku. W skład załogi Artemis II wchodzi czworo astronautów: Amerykanie Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover oraz Kanadyjczyk Jeremy Hansen.

