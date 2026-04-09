Spór o ślubowanie sędziów. Prezes Trybunału Konstytucyjnego zabrał głos

- Spotkałem się z dwoma sędziami TK i czterema osobami wybranymi na stanowisko sędziego TK. Wszystkim sześciorgu pogratulowałem wyboru przez Sejm - powiedział prezes Trybunału Konstytucyjnego na konferencji prasowej.

- Następnie odbyłem spotkanie z dwójką sędziów którzy złożyli ślubowanie wobec pana prezydenta. muszę z satysfakcją poinformować państwa, że sędziowie objęli stanowiska sędziów, zostały im przydzielone sprawy i w dniu dzisiejszym otrzymują sprawy, głównie skargi konstytucyjne, tak żeby mogli zająć się rozpoznawaniem tych najważniejszych dla Polaków spraw związanych z ich prawami i wolnościami - kontynuował.

Święczkowski o ślubowaniu w Sejmie. "Najgorsza decyzja z możliwych"

Następnie odniósł się do wydarzeń, które miały miejsce w parlamencie.

- Dzisiejsze wydarzenie, które miało miejsce w Sejmie, oceniam negatywnie. Uważam, że te osoby, które zostały wybrane na stanowisko sędziów, podjęły decyzję najgorszą z możliwych - tłumaczył.

Święczkowski powiedział też, jak - jego zdaniem - wygląda status czterech sędziów, którzy nie złożyli ślubowania w obecności Karola Nawrockiego.

- Dopóki nie zostanę poinformowany przez kancelarię pana prezydenta lub przez pana prezydenta, że te osoby złożyłyby ślubowanie wobec pana prezydenta, to oni nie nawiążą stosunku służbowego i nie staną się sędziami Trybunału Konstytucyjnego w rozumieniu ustawy i w rozumieniu polskiej konstytucji - wyjaśnił.

