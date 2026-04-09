Śledzili je od tygodni. Rosyjskie okręty na wodach NATO

- Podczas gdy uwaga wielu osób skupiła się na Bliskim Wschodzie, Wielka Brytania - wraz z Norwegią i innymi sojusznikami - zareagowała na nasilenie rosyjskiej aktywności na północnym Atlantyku - poinformował w czwartek minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey. Dodał, że w pobliżu kabli zauważono okręt podwodny klasy AKUŁA i dwie podwodne jednostki Głównego Zarządu Badań Głębinowych Ministerstwa Obrony Rosji (GUGI).

Operacja miała miejsce "na wodach brytyjskich i wokół nich" - przekazał.

Rosyjskie okręty blisko NATO. Szef brytyjskiego MON: Putin miał nadzieję

- Nasze siły zbrojne jasno dały im do zrozumienia, że są monitorowane (...) i że ich próba tajnej operacji została udaremniona – zapewnił minister. Dodał, że nie ma dowodów na jakiekolwiek szkody. Jak ocenił, przywódca Rosji Władimir Putin miał nadzieję, że tocząca się wojna w Iranie odwróci uwagę od działań szpiegowskich okrętów podwodnych.

Premier Keir Starmer zapewnił, że Wielka Brytania ujawni wszelkie rosyjskie działania destabilizujące. "Nasze siły zbrojne należą do najlepszych na świecie, a społeczeństwo brytyjskie nie powinno mieć wątpliwości, że ten rząd zrobi wszystko, co konieczne, aby bronić naszego bezpieczeństwa narodowego i gospodarczego" - zapewnił w oświadczeniu.

Udział w operacji potwierdziła Norwegia. Minister obrony Tore O. Sandvik poinformował, że wykorzystano m.in. morskie samoloty patrolowe P-8 oraz okręty nawodne. W ocenie norweskiego ministra Rosja rozwija zdolności do mapowania i potencjalnego sabotażu infrastruktury na dużych głębokościach.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni