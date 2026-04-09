Rosyjski samolot wojskowy nad Bałtykiem. Polska poderwała F-16

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w czwartek o poderwaniu dzień wcześniej polskich myśliwców. W środę "para dyżurna myśliwców F-16 Sił Powietrznych dokonała skutecznego przechwycenia, identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot nad Morzem Bałtyckim" - przekazało DO RSZ.

Rosyjski Ił-20 nad Bałtykiem. Polska poderwała myśliwce

"Polskie myśliwce przechwyciły samolot Ił-20 realizujący misję rozpoznawczą w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" - dodano.

Ił-20 to rosyjski wojskowy samolot rozpoznawczy, przeznaczony do rozpoznania obrazowego i elektronicznego.

Wojsko podkreśliło, że przechwycenia statków powietrznych "nie stanowią demonstracji siły, lecz są jednym z podstawowych narzędzi zapewnienia realnej kontroli nad przestrzenią powietrzną państwa. Ich celem jest szybka identyfikacja obiektów, które nie odpowiadają na wezwania służb ruchu lotniczego, poruszają się bez wymaganego planu lotu lub naruszają obowiązujące zasady."

Dowództwo wskazało, że dzięki tej procedurze "możliwe jest natychmiastowe ustalenie charakteru lotu, ocena potencjalnego zagrożenia oraz – w razie potrzeby – podjęcie działań korygujących, takich jak zmiana kursu czy skierowanie statku powietrznego do lądowania", a "działania te pozwalają ograniczyć ryzyko incydentów oraz zapewnić bezpieczeństwo zarówno ruchu cywilnego, jak i infrastruktury krytycznej".

NATO poderwało Rafale. Rosyjski Ił-20 leciał wzdłuż granic Sojuszu

O podobnym zdarzeniu w środę poinformowało również Dowództwo Sił Powietrznych NATO. Przekazano, że dwa myśliwce Rafale, należące do Francuskich Sił Powietrznych i Kosmicznych poderwano z bazy w Šiauliai (Litwa). "Załogi zidentyfikowały i bezpiecznie eskortowały samolot rozpoznawczy Ił-20 lecący nad południowym regionem Bałtyku, wzdłuż przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii" - nadmieniono.

Dodano, że było to pierwsze przechwycenie przez francuski siły, które od 1 kwietnia rozpoczęły misję Baltic Air Policing 1 kwietnia, zastępujący Hiszpanów.

Czym jest Baltic Air Policing?

Celem misji NATO Baltic Air Policing jest patrolowanie przestrzeni powietrznej państw bałtyckich. Zapoczątkowana została w 2004 roku.

Misja działa w sposób rotacyjny. Członkowie sojuszu wysyłają swoich żołnierzy na czteromiesięczne turnusy. Na miejscu mają oni zapobiegać naruszaniu przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich, a także udzielać pomocy wojskowym i cywilnym statkom powietrznym w sytuacjach awaryjnych.

