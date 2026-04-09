W odpowiedzi na system obronny Ukrainy, w którym wykorzystywane są między innymi "strefy uderzeniowe", Rosjanie przygotowują się do wykorzystania technologii "roju dronów" w ramach ataków. Miałoby to przełamać opór stawiany przez ukraińskich żołnierzy - podał amerykański "Forbes", a jego ustalenia przytacza ukraińska agencja UNIAN.

Wojna w Ukrainie. Rosja chce wykorzystać "roje dronów"

Ukraińskie "strefy uderzeniowe" są rozmieszczone kilka kilometrów przed pozycjami żołnierzy, dzięki czemu sprawnie udaje im się wykryć każdy postęp wojsk, a następnie zniwelować go dzięki dronom i artylerii.

W opozycji do tej przewagi Ukraińców Rosjanie zmagają się z dwoma istotnymi wyzwaniami. Operatorzy dronów są zmuszeni do przebywania bliżej linii frontu, co czyni ich bardziej podatnymi na uderzenia, a do obsługi każdego z wykorzystywanych dronów potrzebny jest osobny, wykwalifikowany specjalista - tych, z powodu strat, brakuje.

Dodatkowo duża, skoncentrowana grupa dronów jest dla Ukrainy łatwym celem. Odpowiedzią na te problemy miałyby być "roje dronów", które w dużej mierze wpisują się w potrzeby Rosjan na tej płaszczyźnie. W przypadku tej metody ataku potrzebny jest jeden operator. Steruje on kilkoma dronami jednocześnie, a urządzenia autonomicznie koordynują swoje działania.

Czym jest "rój dronów"? Operator wyznacza cel, resztę robi algorytm

"Rój dronów" jest masową formą ataku, jednak duża liczba dronów nie jest jedyną cechą, która wyróżnia tę metodę. Technologia "roju" pozwala na wymianę danych w czasie rzeczywistym oraz celowanie w wiele punktów jednocześnie.

W takiej sytuacji autonomiczna grupa bezzałogowców jest również w stanie dostosować się do napotykanych zagrożeń i stosowanej obrony powietrznej, a następnie samodzielnie zmieniać trasę. Do obsługi "roju" wystarczy jeden operator. Całą pracę, poza wyznaczeniem celu, wykonuje algorytm, zatem mimo malejących zasobów ludzkich skala ataków mogłyby zostać zintensyfikowana.

Plany agresora nie weszły jeszcze w życie, ponieważ Rosja nie dysponuje aktualnie w pełni rozwiniętą technologią "roju dronów". Kreml czyni jednak na tym polu przygotowania, między innymi poprzez aktywne inwestowanie i integrowanie sztucznej inteligencji z nawigacją. Rosjanie wykorzystują też wizję komputerową i przeprowadzają eksperymenty z sieciowymi operacjami dronów.

Dzięki doświadczeniu Ukrainy na polu walki przewaga Rosjan, jeśli technologia "roju" zostanie wprowadzona, może szybko zostać zniwelowana poprzez rozbudowaną i wielowarstwową obronę. Ukraińskie systemy zagłuszające zakłócają komunikację między dronami, komplikują nawigację i zmniejszają skuteczność koordynacji.

