Pociągi RegioJet w relacjach krajowych zadebiutowały we wrześniu zeszłego roku, początkowo na trasie Kraków - Warszawa i tylko jedną parą połączeń dziennie. Z czasem do rozkładu jazdy dopisano kolejne trasy mieszczące się w granicach Polski: Warszawa - Poznań oraz Gdynia - Warszawa - Kraków.

Jednocześnie spółka obsługiwała już wcześniej relację Przemyśl - Kraków - Praga, pojawiły się również kursy do stolicy Czech z Warszawy oraz powrotne. W czwartek jednak RegioJet ogłosił, iż wycofuje się z przejazdów krajowych, pozostawiając jedynie te międzynarodowe.

Według przedsiębiorstwa "pomimo że wejście RegioJet nie doprowadziło do zmniejszenia zdolności przewozowej państwowego przewoźnika PKP Intercity, przeciwko naszej spółce prowadzona była wyraźnie negatywna kampania medialna, która stała się częścią walki politycznej".

RegioJet kasuje połączenia w Polsce. Obwinia rządzących oraz PKP Intercity

"W dalszej rywalizacji konkurencyjnej mierzyliśmy się z szeregiem działań, które naszym zdaniem naruszają zasady uczciwej konkurencji. Dominujący, a de facto monopolistyczny podmiot ponosi odpowiedzialność za sprawiedliwe funkcjonowanie rynku i nie może utrudniać wejścia nowych uczestników. Na zdrowym rynku powinno działać co najmniej trzech konkurentów o zbliżonym udziale rynkowym" - dodał RegioJet.

W oświadczeniu "z przykrością" poinformowano, iż spółka wycofuje się z obsługi relacji krajowych. "Jesteśmy gotowi powrócić, gdy rynek będzie rzeczywiście otwarty i zapewni uczciwe oraz transparentne warunki dla wszystkich przewoźników. Obecna sytuacja, w tym blokowanie infrastruktury, ograniczenia sprzedaży oraz drapieżna polityka cenowa, zagraża stabilności ekonomicznej grupy RegioJet w Czechach" - uznano.

Według prywatnego, kolejowego podmiotu "PKP Intercity jest w dużej mierze niezależne od konkurencji, ponieważ około 90 proc. jego połączeń jest dotowanych". "Umowa między PKP Intercity a ministerstwem nie jest publiczna, przy czym wiadomo, że poziom dotacji rośnie co roku. RegioJet natomiast nie otrzymał żadnych dotacji, a nawet po kilku miesiącach nie zawarto umowy o rekompensatach za ustawowe ulgi dla grup społecznych, które finansowaliśmy z własnych środków" - wskazano.

