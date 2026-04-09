Polska częściowo znajduje się pod wpływem wyżu znad Morza Białego, jednak wschód kraju pozostaje na skraju niżu znad Rosji. Z północy napływa arktyczna masa powietrza.

Pogoda na czwartek. Śnieg z deszczem na wschodzie Polski

W czwartek na zachodzie Polski będzie zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami.

We wschodniej części kraju miejscami opady deszczu ze śniegiem i deszczu, w Karpatach i Bieszczadach śniegu i tam powyżej 500 m n.p.m. przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm.

ZOBACZ: Pod spacerowiczami załamał się lód. Niebezpieczna sytuacja na Bałtyku

Temperatura maksymalna od 3 st. C na Suwalszczyźnie, około 6 st. C w centrum, do 10 st. C na zachodzie. Chłodniej na Podhalu, około 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, północny i północno-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h.

W Warszawie w czwartek będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 5 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północny i północno-wschodni.

Prognoza pogody na piątek

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na południowym wschodzie kraju w pierwszej połowie nocy miejscami duże i tam zanikające opady śniegu. Temperatura minimalna od minus 5 st. C do minus 2 st. C, na Suwalszczyźnie i w kotlinach górskich lokalne spadki do minus 8 st. C, cieplej na wybrzeżu około minus 1 st. C. Wiatr słaby z kierunków wschodnich, a na wschodzie kraju północny.

W piątek będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu od zachodu wzrastające do dużego i wieczorem na zachodnich krańcach słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od plus 5 st. C na południowym wschodzie kraju do 10 st. C na Mazowszu. Wiatr słaby południowo-wschodni, a na wschodzie kraju północno-zachodni.

W piątek w stolicy spodziewane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 10 st.mC. Wiatr słaby, zmienny.

