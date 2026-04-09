"Procedurę uważam za zamkniętą". Czarzasty po ślubowaniu sędziów TK
- Po dzisiejszym wydarzeniu procedurę, jeżeli chodzi o złożenie ślubowania wobec pana prezydenta uważam za zamkniętą i zakończoną - powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty po zakończeniu ślubowania sześciorga nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. - Prezydent i jego kancelaria są od wykonywania prawa, a nie od jego interpretacji - podkreślił.
W czwartek w Sali Kolumnowej odbyła się uroczystość wręczenia uchwał o wyborze przez Sejm na sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz ślubowania wobec prezydenta RP. Ślubowanie zostało złożone przez Krystiana Markiewicza, Marcina Taborowskiego, Marcina Dziurdę i Annę Korwin-Piotrowską oraz dwójkę sędziów, którzy wcześniej ślubowali w Pałacu Prezydenckim: Magdalenę Bentkowską oraz Mariusza Szotka.
Na uroczystości nie był obecny prezydent Karol Nawrocki. Po ceremonii głos w sprawie zabrał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
Ślubowanie sędziów TK. Czarzasty zabrał głos
- Politycy prawicy przez ostatnie 11 lat niszczyli Trybunał Konstytucyjny. Partie demokratycznej koalicji, na którą 15 października 23 roku głosowało 11 milionów obywateli, obiecały przywrócenie Trybunału Konstytucyjnego Polkom i Polakom. Temu służyły dzisiejsze decyzje. Trybunał ma wrócić do pracy, a politycy do odpowiedzialności - powiedział na czwartkowej konferencji prasowej marszałek Sejmu.
Na uwagę, że według Kancelarii Prezydenta sędziowie, którzy złożyli ślubowanie właśnie "zrzekli się tego, że są sędziami", odparł: - Mam tego dosyć. W związku z tym bardzo się cieszę, że Kancelaria Prezydenta zajęła w tej sprawie stanowisko. Sędziowie złożyli wobec
prezydenta ślubowanie i przeszli do pracy.
Artykuł jest aktualizowany.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej