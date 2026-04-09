Minister edukacji Barbara Nowacka potwierdziła w czwartek na antenie TVN24, że edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym, jednak dodała, że nieobowiązkowy będzie moduł dotyczący wiedzy seksualnej. Do ogłoszonej przez nią decyzji odniosła się minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Edukacja zdrowotna obowiązkowa. "Rozwiązanie, które było na stole rok temu"

"Szlag człowieka trafia, jak patrzy na to, co dzieje się w edukacji. Rok temu jako Polska 2050 mówiliśmy: edukacja zdrowotna powinna być obowiązkowa poza modułem edukacji seksualnej. Co na to mówiło Ministerstwo? "Nie". Wszystko ma być obowiązkowe... Po czym Barbara Nowacka zmieniła zdanie i wszystko stało się dobrowolne. Po roku większość uczniów wypisało się z edukacji zdrowotnej, a sam przedmiot stał się niestety memem" - zaczęła swój wpis przewodnicząca Polski 2050.

Jak dodała, "teraz MEN oferuje rozwiązanie, które było na stole rok temu".

Barbara Nowacka przekazała w czwartek, że obowiązkowa edukacja zdrowotna zostanie wprowadzona od klasy czwartej w szkole podstawowej i kontynuowana przez dwa lata w szkołach ponadpodstawowych. - Przedmiot będzie składał się tak naprawdę z dwóch przedmiotów, czyli przedmiotu edukacja zdrowotna takiego, jakim jest i nieobowiązkowego przedmiotu - prawdopodobnie około jednej dziesiątej całości - dotyczącego wiedzy o zdrowiu seksualnym - tłumaczyła szefowa MEN.

Decyzję o uczestnictwie w drugiej części przedmiotu w przypadku dzieci będą podejmować rodzice. Pełnoletni uczniowie zdecydują o tym samodzielnie. Nowacka wyjaśniła, jakie treści ma obejmować sama edukacja zdrowotna - bez wiedzy o zdrowiu seksualnym. Mają być to "wszystkie niezbędne komponenty dotyczące higieny, ruchu, zdrowia psychicznego, odżywiania".

Zakaz smartfonów w szkołach. "W Sejmie od pół roku leży nasz projekt ustawy"

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz skomentowała również kolejną ważną zmianę od nowego roku szkolnego, czyli zakaz używania smartfonów w szkołach.

"To samo. Wszyscy widzą jaką demolką psychiczną jest uzależnienie młodzieży od ekranów. Wiele krajów już chroni uczniów i takie rozwiązania wprowadziło. Tymczasem w Sejmie od pół roku leży nasz projekt ustawy w tej sprawie. Projekt jest mrożony przez partyjną koleżankę Minister Nowackiej - Panią Szumilas w Komisji Edukacji" - wyliczyła Pełczyńska-Nałęcz.

Zaznaczyła, że resort edukacji "przez miesiące krytykował pomysł, po czym zmienił zdanie". "Ale minister edukacji nie weźmie przecież projektu innego koalicjanta, tylko zacznie wielotygodniowe prace nad nowym. W efekcie jeśli zakaz smartfonów w szkołach w ogóle wejdzie, to w ostatniej chwili (zostało nam dwa miesiące roku szkolnego), bez czasu na przygotowanie dla szkół i nauczycieli" - dodała minister funduszy.

Według niej "taki tryb pracy naprawdę mija się z sensem". "Więc może tym razem warto zrobić rzeczy inaczej? Pójść zgodnie koalicyjnie z projektem, który jest w Sejmie nie zważając na to czyj to projekt. Wprowadzić zmiany do szkół na czas. Z korzyścią dla edukacji, uczniów i rodziców. Uprzedzając pytania: tak, próbowaliśmy porozmawiać z ministrą Nowacką przy zamkniętych drzwiach. Minister odrzuciła zaproszenie na nasz klub w Sejmie" - dodała.

