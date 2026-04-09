Paralotniarz spadł na lotnisku w Zielonej Górze. W akcji śmigłowiec LPR

Polska

Paralotniarz runął na ziemię z dużej wysokości. Do groźnego wypadku doszło na lotnisku Aeroklubu Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Poszkodowany mężczyzna został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR.

Paralotnia z czerwonym i szarym skrzydłem lecąca na tle błękitnego nieba, z widocznym pilotem pod skrzydłem.
Zdj. ilustracyjne/Public Domain Picture/Sheila Brown
Wypadek paralotniarza na lotnisku Aeroklubu Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

Do wypadku paralotniarza doszło w czwartek przed godziną 16:30 na terenie lotniska Aeroklubu Ziemi Lubuskiej - przekazał portal News Lubelski. Poinformowano, że mężczyzna spadł na ziemię z kilku metrów wysokości.

 

Konieczna była interwencja śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przewiózł rannego mężczyznę do zielonogórskiego szpitala.

Na razie nie wiadomo w jakim stanie jest poszkodowany paralotniarz.

 

- Na ten moment możemy jedynie potwierdzić, że doszło do zdarzania z udziałem paralotniarza - powiedziała polstanews.pl oficer prasowa KMP Zielona Góra podinspektor Małgorzata Stanisławska. Dodała, że na miejscu pracuje policja.

 

Dokładne przyczyny i okoliczności wypadku zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

 

Michał Blus / polsatnews.pl
AEROKLUBLOTNISKOLPRPOLSKAPOSZKODOWANYŚMIGŁOWIECWYPADEK LOTNICZYWYPADEK PARALOTNIZIELONA GÓRA

