Do wypadku paralotniarza doszło w czwartek przed godziną 16:30 na terenie lotniska Aeroklubu Ziemi Lubuskiej - przekazał portal News Lubelski. Poinformowano, że mężczyzna spadł na ziemię z kilku metrów wysokości.

Konieczna była interwencja śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przewiózł rannego mężczyznę do zielonogórskiego szpitala.

Paralotniarz spadł w Zielonej Górze. W akcji śmigłowiec LPR

Na razie nie wiadomo w jakim stanie jest poszkodowany paralotniarz.

- Na ten moment możemy jedynie potwierdzić, że doszło do zdarzania z udziałem paralotniarza - powiedziała polstanews.pl oficer prasowa KMP Zielona Góra podinspektor Małgorzata Stanisławska. Dodała, że na miejscu pracuje policja.

Dokładne przyczyny i okoliczności wypadku zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni