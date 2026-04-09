Sędziowie przyjechali do TK. Wcześniej wygłosili oświadczenie

- Jesteśmy prawidłowo i skutecznie wybranymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z Konstytucją wyłączną kompetencja do wyboru sędziów TK należy do Sejmu. Naszym obowiązkiem jest niezwłoczne rozpoczęcie wykonywania obowiązków - oświadczył sędzia Krystian Markiewicz po złożeniu ślubowania w Sejmie.

- Podlegamy wyłącznie konstytucji. Mamy zgodnie z rotą ślubowania służyć wiernie Narodowi i stać na straży Konstytucji, a powierzone nam obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością - dodał.

Sędzia przekazał, że "umożliwienie wypowiedzenia roty ślubowania w uroczystej formie to obowiązek prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej". - Nie wobec nas, ale wobec narodu - dodał.

"Podlegamy wyłącznie konstytucji". Sędziowie TK po ślubowaniu w Sejmie

- Prezydent postąpił tak wobec jedynie dwojga z nas. Zdecydowaliśmy się zatem na złożenie ślubowania, na które zaprosiliśmy prezydenta - przekazał sędzia. - Nasze ślubowanie zostało skierowane do prezydenta RP, pisemną rotę przekazujemy prezydentowi dopełniając wszystkie formalności konieczne do objęcia urzędu - zaznaczył.

- Prawo musi porządkować sytuację w państwie. Obejmujemy urzędy sędziów TK gotowi wykonywać wszystkie zadania, które przed nami stoją z szacunkiem dla Konstytucji i obywatel, których ma ona chronić - zakończył oświadczenie sędzia.

Sędziowie po ślubowaniu i złożeniu dokumentów w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, udali się w stronę Trybunału Konstytucyjnego i weszli do budynku.

Dziennikarka Polsat News Katarzyna Rosicka przekazała, że przed siedzibą TK są obecne tłumy protestujących, którzy podzielili się na dwa obozy. Pierwsza grupa - zgromadzona najbliżej bramy głównej - pojawiła się na miejscu, aby przywitać zaprzysiężonych sędziów.



Druga grupa protestujących to przeciwnicy nowych sędziów. Na niesionych przez nich transparentach pojawiają się hasła takie jak "Precz z komuną" czy "Trybunał Konstytucyjny i Karol Nawrocki ostoją demokracji".



Na miejsce ściągnięci zostali liczni funkcjonariusze policji, którzy utworzyli kordon przed bramą wjazdową.

Ślubowanie sędziów TK w Sejmie. Otrzymali uchwały o wyborze

Podczas uroczystości w Sejmie sześcioro wybranych w marcu sędziów TK złożyło ślubowania. Złożyło je dwoje sędziów, od których ślubowania odebrał już prezydent, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, a także czworo pozostałych: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska.

- Zwracam się do Prezydenta RP. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów TK (...) składam wobec Prezydenta RP ślubowanie następującej treści - taką formułą przed wypowiedzeniem ślubowania wygłaszali czterej sędziowie, którzy nie składali dotychczas ślubowań.

Z kolei dwoje sędziów, którzy w zeszłym tygodniu złożyli ślubowania w Pałacu Prezydenckim, w czwartek w Sejmie wygłosiło samą formułę ślubowania zapisaną w ustawie o statusie sędziów TK. Wszystkich sześcioro sędziów otrzymało również uchwały o wyborze przez Sejm na sędziów Trybunału.

