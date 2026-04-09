- To kolejny czarny dzień z czasów tych rządów - tak o czwartkowym ślubowaniu sześciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego wobec prezydenta mówił prezes PiS w czwartek na konferencji prasowej.



Zdaniem polityka w czwartek w polskim Sejmie zostały naruszone zapisy Konstytucji RP. Kaczyński stwierdził ponadto, że odebranie ślubowania od sędziów bez obecności prezydenta Karola Nawrockiego powinno być "rozliczone przez sądy karne".

PiS składa doniesienie do prokuratury. Wskazuje na Czarzastego

- Twierdzenie, że zwracają się do prezydenta ci "niby-sędziowie" tylko zwiększało skalę groteskowości tego wszystkiego - ocenił prezes PiS.

Jak przekonywał, działanie marszałka Sejmu i byłych prezesów TK "to jest zjawisko niezmiernie szkodliwe, bo to jest po prostu niszczenie państwa, deptanie praworządności".

Następnie głos zabrał poseł Mariusz Błaszczak, który poinformował, że daniem jego ugrupowania, władze Sejmu dopuściły się popełnienia przestępstwa.

- Kierujemy zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Tak jak wspomniał pan prezes Jarosław Kaczyński, mieliśmy do czynienia z aktem niszczenia powagi państwa polskiego dziś do takiego zdarzenia doszło w polskim sejmie - powiedział.

- W naszym przekonaniu odpowiedzialny jest za to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, odpowiedzialny jest szef kancelarii Sejmu Marek Siwiec oraz odpowiedzialni są ci wszyscy, którzy brali udział w tym wydarzeniu - dodał były szef MON.

Według Błaszczaka to, co wydarzyło się w czwartek w Sejmie można nazwać happeningiem, a nie ślubowaniem. Jak przekonują politycy PiS, jedynym organem, który może odebrać ślubowanie od nowo wybranych sędziów jest prezydent RP.

Sześciu sędziów TK złożyło ślubowanie w Sejmie

W czwartek podczas uroczystości w Sejmie sześcioro wybranych w marcu sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowania. Było wśród nich dwoje sędziów, od których ślubowania odebrał już prezydent, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, a także czworo pozostałych: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska.



Ślubowanie wobec prezydenta zostało odebrane w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, byłych sędziów TK oraz notariusza. Na uroczystości zabrakło Karola Nawrockiego, który przez miesiąc nie wskazał terminu ślubowania przedstawicieli TK.

Jak mówił marszałek Sejmu, "prezydent i jego kancelaria są od wykonywania prawa, a nie od jego interpretacji".

- W przyszłości, jak będą się zdarzać takie sytuacje, będą one korygowane i przeprowadzane zgodnie z prawem i właściwymi procedurami - zaznaczył.



- Trybunał ma wrócić do pracy, a politycy do odpowiedzialności - dodał.

