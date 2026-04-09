Nie żyje najstarszy gołąb na świecie. Rekordzista miał 44 lata
W Stanach Zjednoczonych zmarł najstarszy na świecie gołąb o imieniu Sugar (pl. "cukier"). W chwili śmierci zwierzę miało 44 lata. To ponad dwukrotnie więcej niż wynosi średnia długość życia tych ptaków.
Sugar, który trafił do Księgi Rekordów Guinnessa jako "najstarszy znany na świece udomowiony gołąb", przyszedł na świat 23 czerwca 1981 roku.
Właściciel ptaka, 77-letni Dewayne Orender wspomina, że Sugar był do niego bardzo przywiązany. Według mężczyzny zwierzę oglądało wspólnie z nim programy telewizyjne i słuchało muzyki.
O silnej więzi łączącej gołębia z jego właścicielem świadczy najlepiej fakt, że gdy pewnego dnia Orender trafił do szpitala, Sugar bardzo ciężko przeżył rozstanie. Zwierzę odmawiało jedzenia i cały czas leżało na dnie klatki. Po powrocie właściciela ptak wyraźnie się ożywił.
Podobna sytuacja przytrafiła się, gdy Orender musiał udać się do innego miasta w sprawach służbowych. Mężczyzna zostawił wtedy gołębia u swojej matki, a Sugar ponownie przestał przyjmować pokarmy. - Opłakiwał mnie! Kiedy wróciłem (...) znowu jadł, jakby nadrabiał stracony czas - wspomina Orender.
Chociaż Sugar pobił poprzedni rekord najstarszego gołębia świata o prawie 15 lat, jego właściciel liczył, że pupil dożyje 50-tki. Mężczyzna planował wyprawić mu z tej okazji wielkie przyjęcie urodzinowe z dodatkowymi przysmakami.
44-letni gołąb odszedł w Niedzielę Wielkanocną.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej