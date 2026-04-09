"Zawieszenie broni niedorzeczne". Iran wstrzymuje ruch w cieśnienie Ormuz

Świat

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zablokował żeglugę w cieśninie Ormuz. To odpowiedź na trwające walki w Libanie. "W takiej sytuacji dwustronne zawieszenie broni lub negocjacje są niedorzeczne" - ocenił przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bager Ghalibaf. Dobę po wejściu w życie rozejmu między USA a Iranem porozumienie stoi pod znakiem zapytania.

Widok statku towarowego na wodzie z panoramą miasta w tle. W prawym górnym rogu znajduje się okrągłe zdjęcie przedstawiające dym unoszący się nad zabudowaniami.
AP/Rafiq Maqbool/PAP/EPA/WAEL HAMZEH
"Trzy klauzule porozumienia zostały jawnie i wyraźnie naruszone. W takiej sytuacji dwustronne zawieszenie broni lub negocjacje są niedorzeczne" - ocenił w opublikowanym w nocy w mediach społecznościowych wpisie przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bager Ghalibaf.

 

Polityk wyjaśnił, że zignorowano wezwanie do zawieszenia broni w Libanie, w przestrzeni powietrznej Iranu pojawił się dron, a prawo Iranu do wzbogacania uranu nie zostało uznane.

Bliski Wschód. Walki w Libanie. Wymiana ognia na linii Izrael - Hezbollah

W czwartek rano wspierany przez Teheran libański Hezbollah poinformował o wystrzeleniu rakiet na osiedle Manara w północnym Izraelu w odpowiedzi na "izraelskie naruszenia" rozejmu w postaci przeprowadzonego w środę przez izraelską armię najcięższego od początku konfliktu bombardowania Libanu, w którym zginęło ponad 250 osób.

 

ZOBACZ: Zerwano rozejm w Iranie? Media o wybuchach na dwóch wyspach

 

"Ta odpowiedź będzie kontynuowana, dopóki nie ustanie izraelsko-amerykańska agresja przeciwko naszemu krajowi" – zapowiedziała grupa w oświadczeniu.

 

Izraelskie media poinformowały o przechwyceniu jednego pocisku.

Cieśnina Ormuz. Iran wstrzymał żeglugę. Co z rozejmem?

Jednocześnie Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił wstrzymanie ruchu statków w cieśninie Ormuz w reakcji na działania Izraela. Dane o ruchu morskim potwierdzają, że tranzyt ustał, a jeden z tankowców został zmuszony do zawrócenia.

 

Główną osią sporu pozostaje zakres ustaleń w sprawie dwutygodniowego rozejmu. Biały Dom i Izrael stanowczo twierdzą, że zawieszenie broni nie obejmuje Libanu. Irańskie władze przekonują natomiast, że było to częścią porozumienia.

 

Rosnące napięcie może bezpośrednio zagrozić zaplanowanym na piątek i sobotę rozmowom w Pakistanie, którego premier, Shehbaz Sharif, odgrywa rolę kluczowego mediatora.

 

ZOBACZ: Donald Trump podał pierwsze szczegóły porozumienia. "Iran może rozpocząć proces odbudowy"

 

Amerykańsko-irańskie zawieszenie broni w założeniu miało wstrzymać eskalację na Bliskim Wschodzie.

 

Otwarta wojna wybuchła 28 lutego, zaledwie dwa dni po fiasku negocjacji w sprawie irańskiego programu nuklearnego i amerykańsko-izraelskim ataku na terytorium Iranu.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Artur Pokorski / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
BLISKI WSCHÓDCIEŚNINA ORMUZHEZBOLLAHIRANIZRAELLIBANNEGOCJACJEŚWIATUSAZAWIESZENIE BRONI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

