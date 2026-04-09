Donald Trump ponownie zaatakował amerykańskie media po tym, jak we wtorek groził dziennikarzom więzieniem, jeśli nie ujawnią źródła przecieku dotyczącego amerykańskiego lotnika zaginionego w Iranie. Sprawa dotyczyła informacji, które trafiły do opinii publicznej przed zakończeniem akcji ratunkowej przeprowadzonej po zestrzeleniu samolotu.

W czwartek prezydent USA opublikował wpis na swojej platformie Truth Social, w którym oskarżył "The New York Times" i stację CNN o rozpowszechnianie fałszywych informacji na temat trwających negocjacji z Iranem.

Z kolei w środę, jak podaje Reuters, weteranka armii amerykańskiej Courtney Williams została oskarżona o przekazanie tajnych informacji dziennikarzowi na potrzeby książki, w której przedstawiono podejrzenia o handel narkotykami, morderstwo i korupcję w bazie wojskowej, w której pracowała Williams. Prokuratorzy zarzucili jej naruszenie przepisu amerykańskiej ustawy o szpiegostwie.

Donald Trump atakuje media. Oskarżenia o "mistyfikację" ws. negocjacji z Iranem

W sprawie oskarżeń o rozpowszechnianie fałszywych informacji Trump odniósł się do opublikowanego przez "The New York Times" oraz CNN "fałszywego" planu negocjacji z Iranem, prowadzonych z pomocą Pakistanu.

"Upadający New York Times" i Fałszywe CNN (pisownia oryginalna: The Failing New York Times and Fake News CNN - red.) opublikowały całkowicie FAŁSZYWY, DZIESIĘCIOPUNKTOWY PLAN dotyczący negocjacji z Iranem, który miał na celu zdyskredytowanie osób zaangażowanych w proces pokojowy. Wszystkie dziesięć punktów było zmyśloną MISTYFIKACJĄ – ZŁOWROGIE NIEUDACZNIKI!!! MAKE AMERICA GREAT AGAIN" - czytamy we wpisie Trumpa zamieszczonym na platformie Truth Social.

Prezydent USA zareagował tym samym na sprzeczne wersje warunków negocjacji, które pojawiały się w mediach przed osiągnięciem porozumienia.

Plan pokojowy USA i Iranu. Trump zaprzecza medialnym doniesieniom

Informując o przebiegu rozmów prowadzonych miedzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, CNN przekazała na kanale X wpis ambasady Iranu w Indiach, w którym przedstawiono rzekomą 10-punktową propozycję przypisywaną Teheranowi. Z kolei "The New York Times" podał wersję wydarzeń, którą opublikowała oficjalna irańska agencja informacyjna IRNA.

Na liście znalazły się postanowienia takie jak "akceptacja wzbogacenia" i inne elementy powszechnie uważane w Waszyngtonie za nierealne, co zrodziło pytania o jej wiarygodność i pochodzenie.

Rozbieżności między wersjami są szczególnie widoczne w kwestiach kluczowych: wzbogacania uranu przez Iran, działań w cieśninie Ormuz i tego, czy Liban jest objęty zakresem porozumienia. Trump zaprzeczył autentyczności wersji wydarzeń, którą opublikowały irańskie i międzynarodowe media. Stwierdził, że jest ona fałszywa i ma na celu podważenie rozmów planowanych w Pakistanie.

Amerykańska weteranka z zarzutami za przekazanie informacji dziennikarzowi

Z kolei w sprawie przekazywania informacji dziennikarzowi postawiono zarzuty 40-letniej Courtney Williams. Zdaniem prokuratorów weteranka naruszyła przepis amerykańskiej ustawy o szpiegostwie. Kobieta została oskarżona przez federalną ławę przysięgłych o "rzekome przekazanie tajnych informacji obronnych osobom nieupoważnionym do ich otrzymywania, w tym dziennikarzowi" - ​​poinformował Departament Sprawiedliwości.

Williams w latach 2010–2016 pracowała w specjalnej jednostce wojskowej w bazie armii amerykańskiej w Fort Bragg w Karolinie Północnej. Departament twierdzi, że posiadała "poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli ściśle tajne/poufne".

Jak oświadczyli prokuratorzy, w latach 2022-2025 weteranka wielokrotnie kontaktowała się telefonicznie i SMS-owo z dziennikarzem, który poszukiwał informacji do artykułu i książki o jednostce. Williams i dziennikarz spędzili ponad 10 godzin na rozmowach telefonicznych i wymienili ponad 180 wiadomości - podał departament.

USA. Weteranka Courtney Williams oskarżona o ujawnienie "tajnych informacji"

Dokumenty sądowe nie ujawniły tożsamości reportera, jednak dziennikarz Seth Harp napisał w zeszłym roku książkę zatytułowaną "Kartel Fort Bragg: Handel narkotykami i morderstwa w siłach specjalnych" oraz towarzyszący jej artykuł, w którym podał nazwisko Williams jako źródło i przypisał jej konkretne wypowiedzi.

Departament Sprawiedliwości zarzucił, że niektóre z tych twierdzeń zawierały "tajne informacje dotyczące obrony narodowej". Prokuratorzy stwierdzili również, że Williams dokonała, jak to określili, nieautoryzowanego ujawnienia informacji dotyczących obrony narodowej za pośrednictwem swoich kont w mediach społecznościowych.

Po oskarżeniu Harp stwierdził, że Williams była "odważną sygnalistką, która ujawniła szerzącą się dyskryminację ze względu na płeć i molestowanie seksualne w Delta Force armii amerykańskiej". Dodał również, że Williams chciała, aby cytowano ją z nazwiska w jego pracy, i przedstawił zarzuty przeciwko niej jako "niejasne i słabe".

Źródła: The Jerusalem Post, Reuters

