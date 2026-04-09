Kancelaria Prezydenta reaguje na plan ślubowania nowych sędziów TK
"Jedynym organem, wobec którego może zostać skutecznie złożone ślubowanie osoby wybranej na urząd sędziego TK, jest prezydent RP, a użyte słowo 'wobec' znaczy tyle, co w obecności Prezydenta" - czytamy w czwartkowym oświadczeniu KPRP dotyczącym planu na złożenie ślubowania przez czterech wybranych, lecz niezaprzysiężonych sędziów Trybunału. Podpisał się pod nim szef Kancelarii Zbigniew Bogucki.
W oświadczeniu Kancelarii Prezydenta, opublikowanym w czwartek rano, podano, iż dotyczy ono zapowiedzi czterech nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie zostali zaproszeni przez Karola Nawrockiego, by złożyć ślubowanie. Chodzi o Annę Korwin-Piotrowską, Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego oraz Marcina Dziurdę.
Zdaniem Zbigniewa Boguckiego, szefa KPRP, który podpisał się pod komunikatem, wspomniane osoby zamierzają podjąć działania "pozbawione podstawy prawnej, mające w istocie doprowadzić do zlekceważenia obowiązku złożenia ślubowania wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej".
Wkrótce więcej informacji.
