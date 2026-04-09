Donald Trump znów krytykuje NATO. "Nie rozumieją niczego bez presji"
Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że "rozczarowujące NATO" niczego nie rozumiało, dopóki nie wyparto na nich presji. Wypowiedź padła dzień po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Amerykański przywódca zarzucił sojusznikom brak pomocy Ameryce w wojnie z Iranem.
Rozczarowujące NATO nie rozumiało niczego, dopóki nie wywarto na nich presji - oświadczył w czwartek prezydent USA Donald Trump we wpisie na platformie Truth Social. Prezydent nie wyjaśnił, co ma na myśli.
"Nikt z tych ludzi, łącznie z naszym, bardzo rozczarowującym, NATO, nie rozumiał niczego, dopóki nie wywarto na nich presji!!!" - napisał Trump w jednozdaniowym czwartkowym wpisie. Prezydent nie sprecyzował, kim są ci "ludzie", ani do czego konkretnie odnosi się jego wypowiedź.
Donald Trump spotkał się z Markiem Rutte. "Wyraźnie zawiedziony"
Trump zamieścił ją jednak dzień po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, do którego doszło w obliczu gróźb potencjalnego wyjścia USA z Sojuszu. Rutte przekazał w środę po spotkaniu, że Trump jest wyraźnie zawiedziony sojusznikami i nie odpowiedział na pytania, czy Trump mówił o wyjściu z NATO.
Prezydent USA po spotkaniu zamieścił wpis, w którym ponownie zarzucił sojusznikom, że nie pomogli Ameryce w wojnie z Iranem i nie pomogą jej w kolejnym kryzysie. "PAMIĘTAJCIE GRENLANDIĘ, TEN WIELKI, ŹLE ZARZĄDZANY KAWAŁEK LODU!!!" - dodał, odnosząc się do sprzeciwu NATO wobec przekazania Grenlandii USA.
Według doniesień m.in. agencji Reutera, Trump miał powiedzieć Ruttemu, że oczekuje od sojuszników w ciągu najbliższych kilku dni konkretnych zobowiązań w sprawie zabezpieczenia cieśniny Ormuz.
