Rozczarowujące NATO nie rozumiało niczego, dopóki nie wywarto na nich presji - oświadczył w czwartek prezydent USA Donald Trump we wpisie na platformie Truth Social. Prezydent nie wyjaśnił, co ma na myśli.

ZOBACZ: Trump stawia Europie ultimatum. Chodzi o wysłanie wojsk do cieśniny Ormuz

"Nikt z tych ludzi, łącznie z naszym, bardzo rozczarowującym, NATO, nie rozumiał niczego, dopóki nie wywarto na nich presji!!!" - napisał Trump w jednozdaniowym czwartkowym wpisie. Prezydent nie sprecyzował, kim są ci "ludzie", ani do czego konkretnie odnosi się jego wypowiedź.

Donald Trump spotkał się z Markiem Rutte. "Wyraźnie zawiedziony"

Trump zamieścił ją jednak dzień po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, do którego doszło w obliczu gróźb potencjalnego wyjścia USA z Sojuszu. Rutte przekazał w środę po spotkaniu, że Trump jest wyraźnie zawiedziony sojusznikami i nie odpowiedział na pytania, czy Trump mówił o wyjściu z NATO.

ZOBACZ: Szef NATO spotkał się z Trumpem. "Jest wyraźnie rozczarowany"

Prezydent USA po spotkaniu zamieścił wpis, w którym ponownie zarzucił sojusznikom, że nie pomogli Ameryce w wojnie z Iranem i nie pomogą jej w kolejnym kryzysie. "PAMIĘTAJCIE GRENLANDIĘ, TEN WIELKI, ŹLE ZARZĄDZANY KAWAŁEK LODU!!!" - dodał, odnosząc się do sprzeciwu NATO wobec przekazania Grenlandii USA.

Według doniesień m.in. agencji Reutera, Trump miał powiedzieć Ruttemu, że oczekuje od sojuszników w ciągu najbliższych kilku dni konkretnych zobowiązań w sprawie zabezpieczenia cieśniny Ormuz.

