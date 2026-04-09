Na Węgrzech po głosowaniu w wyborach parlamentarnych nie publikuje się sondaży exit poll i nie obowiązuje cisza wyborcza. W przypadku niewielkiej różnicy głosów wynik może być ogłoszony nawet sześć dni później, w sobotę, po przeliczeniu 100 proc. głosów - podało węgierskie Narodowe Biuro Wyborcze (NVI).

Wybory na Węgrzech 12 kwietnia. Brak exit poll i ciszy wyborczej

Głosowanie rozpocznie się w niedzielę o godz. 6 i potrwa do godz. 19. Wyborcy oczekujący w kolejce o godz. 19 będą mogli oddać głos, jednak po zamknięciu lokali zabronione będzie ustawianie się w kolejce.

Liczenie głosów rozpocznie się natychmiast po godz. 19, dlatego wstępne wyniki - wraz ze wskazaniem odsetka przeliczonych głosów - powinny zostać opublikowane około godz. 20 - poinformowało NVI.

ZOBACZ: Zły sondaż dla Orbana. Węgierska opozycja znów się umacnia

Głosy oddane za granicą muszą wpłynąć do kraju najpóźniej w czwartym dniu po wyborach i zostać podliczone najpóźniej do 18 kwietnia. W przypadku zbliżonej liczby głosów oddanych na największe listy istnieje możliwość, że ostateczny wynik zostanie przedstawiony dopiero w sobotę po wyborach.

Oczekuje się, że w noc wyborczą podliczonych zostanie ponad 90 proc. głosów oddanych w kraju. Na Węgrzech nie przeprowadza się badań exit poll.

Zgromadzenie Narodowe (Orszaggyules), czyli jednoizbowy parlament Węgier, liczy 199 deputowanych, z których 106 jest wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych, a pozostałych 93 - z krajowych list partyjnych. W każdym okręgu wygrywa kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów, nawet jeśli nie uzyska większości.

Kiedy wyniki wyborów na Węgrzech? Nawet kilka dni po głosowaniu

Węgierskie prawo wyborcze nie przewiduje również ciszy wyborczej. Kampania trwa do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę o godz. 19. W dniu głosowania obowiązuje jednak zakaz agitacji politycznej w odległości do 150 metrów od lokali wyborczych.

Premier Węgier Viktor Orban i przewodniczący opozycyjnej partii TISZA Peter Magyar planują swoje ostatnie wydarzenia kampanijne na wieczór w sobotę. Orban spotka się ze swoimi zwolennikami w Budapeszcie, a Magyar - w Debreczynie, drugim co do wielkości mieście Węgier.

ZOBACZ: Przedwyborczy sondaż z Węgier. Większość badanych obawia się fałszerstw i zagranicznej ingerencji

Politycy i ich obozy będą czekać na wyniki wyborów w Budapeszcie. Fidesz zorganizuje wieczór wyborczy w kompleksie Balna nad Dunajem, a członkowie Tiszy - na Placu Batthyanyego położonym naprzeciwko siedziby węgierskiego parlamentu.

W ostatnich tygodniach większość niezależnych sondaży wykazywała poparcie dla Tiszy na poziomie od 49 do 58 proc. wśród zdecydowanych wyborców, przy poparciu dla Fideszu wahającym się między 35 a 38 proc.

Badania opinii wykazały również rosnące poparcie dla opozycji przy spadku popularności ugrupowania rządzącego. Sondaże ośrodków powiązanych z rządem wykazują z kolei przewagę Fideszu, wynoszącą kilka punktów procentowych.

