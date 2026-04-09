Spór o ślubowanie sędziów. Głos z Pałacu Prezydenckiego

- Dzisiaj złożone zostało pewne oświadczenie przez osoby wybrane na funkcję sędziów Trybunału Konstytucyjnego wobec notariusza. i taka jest z tego konstatacja. Myślę, że warto przywoływać art. 130 konstytucji poprzez pewną analogię. Przypomnę, że także ta większość rządowa, robiła w pewnym momencie wszystko, żeby prezydent nie złożył ślubowania właśnie wobec Zgromadzenia Narodowego - mówił Zbigniew Bogucki na konferencji prasowej.

- Czy był wtedy jakikolwiek pomysł racjonalnie myślącej osoby, żeby prezydent złożył ślubowanie za pośrednictwem poczty, przed notariuszem, w jakiejś innej formule? No to jest groteska - kontynuował szef prezydenckiej kancelarii. - To jest psucie państwa, to jest podkopywanie fundamentów ustrojowych Rzeczypospolitej, to jest oczywiście łamanie konstytucji - dodał.

Ślubowanie sędziów TK w Sejmie. "Prezydent tego nie uznaje"

Jak kontynuował Bogucki, "wszyscy chyba już wiedzą, że prezydent przyjął ślubowanie od dwojga sędziów 1 kwietnia". Dodał: - Natomiast, co do pozostałych sędziów, nigdy prezydent ani przedstawiciele kancelarii nie stwierdzili, że ślubowanie nie zostanie przyjęte, że tego ślubowania nie będzie.

- Ci sędziowie mogli poczekać, mogli uzbroić się w cierpliwość. Nie wiem, czy to emocja polityczna, czy złe podpowiedzi, czy złe podszepty, czy naciski polityczne spowodowały, (...) że dzisiaj przystąpili do aktu, który jest aktem z jednej strony groteski, a z drugiej strony jest niezwykle smutny - powiedział Bogucki.

Szef Kancelarii Prezydenta zapowiedział, że w najbliższych dniach zostanie złożony wniosek do TK o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sejmem, co do kwestii tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach wokół ślubowania sędziów TK.

- Pan prezydent żadną miara nie uznaje tego, co wydarzyło się dzisiaj w Sejmie za ślubowanie, bo nie można tego nazwać ślubowaniem. To można nazwać co najwyżej farsą polityczną" - powiedział Bogucki na konferencji prasowej. Ślubowanie - podkreślił - "powinno się odbyć wobec prezydenta Rzeczypospolitej, a więc w obecności prezydenta, tak, jak odbyło się to ślubowanie dwojga sędziów 1 kwietnia wobec głowy państwa".

Spór wokół ślubowania sędziów TK. "Prezydent nie ma terminu"

Szef prezydenckiej kancelarii oświadczył, że "prezydent nie ma terminu", w jakim musi odebrać ślubowanie od sędziów TK. - Kiedyś ustawa mówiła o 30 dniach. Te 30 dni nawet wobec tego, kiedy zostali wybrani sędziowie, nie minęły - mówił.

- Natomiast znowelizowana ustawa nie zakreśla, ani niezwłocznie nie używa terminu, ani nie używa terminu wyrażonego w dniach, tygodniach czy miesiącach. Więc dzisiaj jedynym organem konstytucyjnym, który może to rozstrzygnąć w sposób wiążący, zgodny z konstytucją, zgodny z polskim porządkiem prawnym jest Trybunał Konstytucyjny - podkreślił.

"Po dzisiejszej farsie zorganizowanej w Sejmie wobec notariusza, przeprowadzonej bez podstawy prawnej z pogwałceniem art. 7, 2, 4, 10 ust. 1 oraz art. 126 ust. 1 i 2 Konstytucji, nadal jest jedenastu sędziów Trybunału Konstytucyjnego i czterech antysędziów" - napisał kilka godzin wcześniej Bogucki na platformie X. Jak dodał, "warto odnotować, że Donald Tusk, jak zwykle w takich sytuacjach, do udziału w parodii wystawił innych".

Ślubowanie sędziów TK w Sejmie

Podczas czwartkowych uroczystości w Sejmie sześcioro wybranych w marcu sędziów TK złożyło ślubowania. Złożyło je dwoje sędziów, od których ślubowania odebrał już prezydent, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, a także czworo pozostałych: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska.

- Zwracam się do Prezydenta RP. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów TK (...) składam wobec Prezydenta RP ślubowanie następującej treści - taką formułą przed wypowiedzeniem ślubowania wygłaszali czterej sędziowie, którzy nie składali dotychczas ślubowań.

Z kolei dwoje sędziów, którzy w zeszłym tygodniu złożyli ślubowania w Pałacu Prezydenckim, w czwartek w Sejmie wygłosiło samą formułę ślubowania zapisaną w ustawie o statusie sędziów TK. Wszystkich sześcioro sędziów otrzymało również uchwały o wyborze przez Sejm na sędziów Trybunału.

