W czwartek cena maksymalna dla benzyny silnikowej bezołowiowej 95 z uwzględnieniem VAT została ustalona na 6,27 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 z VAT nie może być większa niż 6,88 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wynosi 7,83 zł za litr, z uwzględnieniem VAT.

Oznacza to, że ceny maksymalne benzyn są w czwartek wyższe niż ceny środowe, natomiast cena maksymalna diesla jest niższa.

W środę litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6,21 zł, benzyny 98 - 6,82 zł, natomiast oleju napędowego - 7,87 zł.

We wtorek 31 marca, czyli pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Ceny paliw. Premier: Rząd będzie dmuchał na zimne

Premier Donald Tusk zapowiedział w środę, że rząd będzie "dmuchał na zimne" i nie zamierza rezygnować z pakietu "Ceny Paliw Niżej" w związku z rozejmem na Bliskim Wschodzie.

Po ponad miesiącu od rozpoczęcia przez Stany Zjednoczone i Izrael ataków na Iran w nocy z wtorku na środę prezydent USA Donald Trump oraz władze w Teheranie ogłosiły dwutygodniowe zawieszenie broni, które ma obowiązywać także Izrael.

Następne obwieszczenie ministra energii ws. cen paliw zostanie opublikowane w czwartek i określi ceny paliw na piątek.

Ministerstwo Energii. Obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim

W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

