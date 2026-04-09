Andrzej Duda, odnosząc się do zaplanowanego na czwartek ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jakie zorganizowano w Sejmie, powiedział, iż prezydent jest związany uchwałą Sejmu i nie może zaprzysiąc tylko od wybranych osób. Jak dodał dzień przed uroczystością w Sejmie, sam wybór nie wystarcza do uzyskania statusu sędziego Trybunału i konieczne jest ślubowanie wobec prezydenta.

Ślubowanie sędziów TK. Andrzej Duda krytykuje Karola Nawrockiego

W ubiegłym tygodniu Karol Nawrocki odebrał ślubowania tylko od dwojga nowo wybranych sędziów: Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka. Z kolei czworo sędziów złożyło w czwartek ślubowanie w Sejmie, razem z tymi zaprzysiężonymi wcześniej przez głowę państwa. Prezydent, mimo wystosowanego zaproszenia, nie pojawił się na uroczystości w izbie niższej parlamentu.

- Prezydent jest związany uchwałą Sejmu. I to nie może być tak, że prezydent np. przyjmie ślubowanie sędziowskie od kogoś innego niż ten, kto jest wybrany przez Sejm. Albo tylko od niektórych. No nie. Więc tu jest problem taki, że ta norma konstytucyjna jest jednak bardzo wyraźna (...), prezydent jest tą decyzją Sejmu związany - powiedział Duda w rozmowie na kanale YouTube Krzysztofa Szczuckiego, posła PiS zawieszonego w prawach członka partii.

Były prezydent wskazał, że "złożenie ślubowania wobec prezydenta jest elementem koniecznym", a bez tego aktu osoby wybrane przez Sejm "nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego". Mianem "kpin" określił inne formy złożenia ślubowania, na przykład poza Pałacem Prezydenckim czy w formie nagrania wideo, które zostałoby przesłane Nawrockiemu.

Duda o zaprzysiężeniu sędziów TK. "Wszyscy wiemy, jak to jest"

Była głowa państwa powiedziała również, że przepisy nie określają terminu, jaki prezydent ma na podjęcie decyzji. - Niezwłocznie to znaczy jednak, że jeżeli (prezydent - red.) ma wątpliwości, to ma prawo oczekiwać wyjaśnienia tych wątpliwości. Więc to jest bardzo niejasna materia prawna. Tutaj mamy do czynienia z pojęciami, które są pojęciami nieostrymi - wyjaśniał.

Jak zaznaczył poprzedni prezydent, teoretycznie w przyszłości Karol Nawrocki mógłby zostać pociągnięty do odpowiedzialności konstytucyjnej w związku z podjętymi działaniami, jednak tylko "teoretycznie, bo wszyscy wiemy, jak to jest z odpowiedzialnością konstytucyjną u nas".

