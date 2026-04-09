Prezydent USA w czwartek rano czasu polskiego opublikował na swojej platformie Truth Social wpis dotyczący obecności sił amerykańskich na Bliskim Wschodzie i porozumienia Iranem.

"Wszystkie okręty, samoloty i personel wojskowy USA, wraz z dodatkową amunicją, bronią i wszelkim innym, co jest odpowiednie i niezbędne do śmiertelnego ścigania i zniszczenia już znacznie osłabionego Wroga, pozostaną na miejscu w Iranie i wokół niego, dopóki RZECZYWISTE POROZUMIENIE nie zostanie w pełni zrealizowane" - ogłosił Donald Trump.

Jak dodał, "jeśli z jakiegoś powodu tak się nie stanie, co jest wysoce nieprawdopodobne, to 'rozpocznie się strzelanina', większa, lepsza i silniejsza niż ktokolwiek kiedykolwiek widział". "Uzgodniono to dawno temu i pomimo całej fałszywej retoryki - BRAK BRONI NUKLEARNEJ i cieśnina Ormuz BĘDZIE OTWARTA I BEZPIECZNA. Tymczasem nasza wspaniała armia dozbraja się i odpoczywa, z niecierpliwością oczekując kolejnego podboju. AMERYKA WRÓCIŁA!" - nadmienił.

Bliski Wschód. USA - Iran. Porozumienie i zawieszenie broni

Zaledwie dzień po zawarciu w nocy z wtorku na środę porozumienia o zawieszeniu broni między USA a Iranem, jego trwałość stoi pod znakiem zapytania. Główną osią sporu pozostaje zakres ustaleń.

Biały Dom i Izrael stanowczo twierdzą, że zawieszenie broni nie obejmuje Libanu. Irańskie władze przekonują natomiast, że było to częścią porozumienia. Rosnące napięcie może bezpośrednio zagrozić zaplanowanym na sobotę rozmowom w Pakistanie, którego premier, Shehbaz Sharif, odgrywa rolę kluczowego mediatora.

W związku z walkami w Libanie, strona irańska poinformowała o ponownej blokadzie cieśniny Ormuz. Amerykańsko-irańskie zawieszenie broni w założeniu miało powstrzymać eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Otwarta wojna wybuchła 28 lutego, zaledwie dwa dni po fiasku negocjacji w sprawie irańskiego programu nuklearnego i amerykańsko-izraelskim ataku na terytorium Iranu

