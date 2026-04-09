Akcja służb w Moskwie. Przeszukanie w redakcji niezależnej rosyjskiej gazety

Niezależna rosyjska "Nowaja Gazieta" podała, że w jej redakcji w Moskwie w czwartek o godzinie 12 (godz. 11 czasu polskiego) rozpoczęła się rewizja.

"Zamaskowani funkcjonariusze służb siłowych pojawili się w biurze około południa czasu moskiewskiego. Adwokaci nie zostali dopuszczenie do pomieszczeń redakcji, gdzie znajdują się również niektórzy pracownicy" - przekazano na oficjalnym profilu gazety na Telegramie. Dodano, że powody przeszukania nie są znane.

Państwowy rosyjski portal RIA przekazał, że rewizje mogą być związane ze sprawą dotyczącą nielegalnego wykorzystania danych osobowych do tworzenia artykułów i materiałów informacyjnych o negatywnej treści na temat Rosjan.

Rosja. Niezależna "Nowaja Gazieta": Władze przeprowadziły w redakcji rewizję

Funkcjonariusze organów ścigania poinformowali RIA, że dochodzenie obejmuje działania śledczych w redakcji "Nowej Gazety".

Jak poinformowało dowództwo policji, podczas monitorowania internetu funkcjonariusze odkryli, że w celu przygotowywania negatywnych artykułów i materiałów na temat obywateli Rosji wykorzystywane są zasoby informacyjne zawierające dane osobowe.

"10 marca wszczęto postępowanie karne w związku z przestępstwem z artykułu 272.1 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, dotyczącym bezprawnego wykorzystania, przekazywania, gromadzenia i przechowywania informacji komputerowych zawierających dane osobowe" - przekazała policja w oświadczeniu.

RIA przekazała, że w latach 2025 i 2026 przeprowadzano poszukiwania w prywatnych zasobach gromadzących dane osobowe w celu uzyskania danych osobowych obywateli, które następnie wykorzystano do publikowania artykułów na kanałach Telegramu.



Agencja zauważyła, że ​​zidentyfikowano osoby, które uzyskały dostęp do nielegalnych źródeł informacji w celu uzyskania danych osobowych. "Obecnie moskiewscy funkcjonariusze policji kontynuują działania dochodzeniowo-śledcze, w tym przeszukania" - dodała policja.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni