Zwrot ws. ślubowania sędziów. Zapraszają prezydenta do Sejmu, jest data

W minionym tygodniu prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowania od dwojga spośród sześciorga wybranych 13 marca przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pozostałych czworo sędziów nie zostało zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego na uroczystość złożenia ślubowań.

Szef KPRP Zbigniew Bogucki uzasadniał, że w czasie kadencji prezydenta Nawrockiego w TK powstały dwa wakaty, a odebranie ślubowania od dwóch osób "dopełni ustawowy wymóg" 11 osób pełnego składu. W momencie gdy Sejm wybierał w marcu sędziów TK, w Trybunale było dziewięć osób.

Sędziowie TK piszą do prezydenta. Zaprosili go na ślubowanie

Marcin Dziurda - jeden z czworga sędziów TK, którzy nie zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego ws. złożenia ślubowania - skierował do prezydenta pismo, w którym podkreślił, że ma on "obowiązek niezwłocznie rozpocząć pełnienie" swojej służby sędziowskiej.

"Wobec braku jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony Kancelarii Prezydenta, uprzejmie zapraszam Pana Prezydenta w dniu 9 kwietnia 2026 r. o godz. 13.30 do sali plenarnej Sejmu RP, gdzie złożę ślubowanie w celu podjęcia obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego" - czytamy w datowanym na wtorek piśmie sędziego Dziurdy, do którego treści dotarła PAP.

Również wybrany w marcu na sędziego TK Krystian Markiewicz powiedział PAP, że poza Dziurdą analogiczne pisma do prezydenta skierowało pozostałych troje sędziów. A więc on, Maciej Taborowski oraz Anna Korwin-Piotrowska. Dodał, że sędziowie zapraszają prezydenta na tę samą godzinę, czyli 13.30.

Zamieszanie z sędziami TK. Sejm zdecydował w sprawie wakatów

Sędziowie TK, którzy złożyli w ubiegłym tygodniu ślubowania wobec prezydenta to Magdalena Bentkowska oraz Dariusz Szostek. Według informacji podanych w tamten piątek przez TVN24, prezes TK skierował zaproszenie do obojga z nich, aby "zgodnie z obowiązkiem stawili się w Trybunale Konstytucyjnym i rozpoczęli pełnienie służby".

Rzeczniczka TK Weronika Ścibor podała w TVN24, że zgodnie z konstytucją Święczkowski zapewni warunki pracy nowo zaprzysiężonym sędziom TK i przydzieli im referaty, "oczekując, że niezwłocznie zajmą się rozpatrywaniem ważnych dla Obywateli spraw".

Poza Szostkiem i Bentkowską Sejm w marcu na sędziów TK wybrał: Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdę oraz Annę Korwin-Piotrowską. Te cztery osoby w minioną środę wysłały pisma do prezydenta Nawrockiego z pytaniem o datę przyjęcia ich ślubowań. "Zostałem wybrany w ten sam sposób jak sędziowie, którzy złożyli ślubowanie w dniu dzisiejszym i chcę jak najszybciej rozpocząć wykonywanie obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego" - napisał do prezydenta sędzia Markiewicz.

W momencie, gdy Sejm dokonywał wyboru sędziów w Trybunale Konstytucyjnym było sześć wakatów. TK liczył więc wtedy dziewięciu sędziów na 15 stanowisk sędziowskich. Po objęciu funkcji w TK przez sędziów, którzy w ubiegłym tygodniu złożyli ślubowanie, w Trybunale będzie 11 osób, z tym że rządzący obecnie nie uznają za sędziów TK Justyna Piskorskiego i Jarosława Wyrembaka, co znalazło wyraz w niedawnej uchwale Sejmu.

