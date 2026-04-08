Przełom w wojnie na Bliskim Wschodzie. USA i Iran ogłosiły zawieszenie broni

Godzinę przed upłynięciem terminu ultimatum Donald Trump poinformował w Truth Social o osiągnięciu porozumienia w sprawie zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. USA, Izrael i Iran zobowiązały się do 14-dniowego wstrzymania działań wojennych i podjęcia rozmów pokojowych. Pierwsza tura rozpocznie się w piątek w Pakistanie.



"Zgodziłem się zawiesić bombardowanie i ataki na Iran na okres dwóch tygodni. Będzie to dwustronne zawieszenie broni! Powodem jest to, że osiągnęliśmy już, a nawet przekroczyliśmy, wszystkie cele militarne i jesteśmy bardzo dalecy od ostatecznego porozumienia dotyczącego długoterminowego POKOJU z Iranem i POKOJU na Bliskim Wschodzie" - przekazał Trump.



Zawieszenie ognia potwierdził w oświadczeniu minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi. Szef irańskiej dyplomacji przekazał, że Teheran zgodził się na otwarcie cieśniny Ormuz, co było warunkiem amerykańskiego ultimatum.



"Jeśli ataki na Iran zostaną wstrzymane, nasze potężne siły zbrojne zaprzestaną swoich operacji obronnych. Przez okres dwóch tygodni bezpieczny przejazd przez Cieśninę Ormuz będzie możliwy po uzgodnieniu z Irańskimi Siłami Zbrojnymi i przy należytym uwzględnieniu ograniczeń technicznych" - przekazał Abbas Aragczi.



