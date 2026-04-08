Służby otrzymały zgłoszenie o wypadku na jednotorowej linii kolejowej Raciąż–Sierpc w środę około godziny 14:20. Do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Osiek-Włostybory, w pobliżu przystanku Koziebrody - poinformował w rozmowie z polsatnews.pl komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu, st. bryg. Waldemar Goczyński.

Jak przekazał strażak, karetka transportowa przewożąca dwóch pacjentów uderzyła w szynobus. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. W wyniku zderzenia poważnie uszkodzona została przednia część ambulansu. Jednocześnie podkreślono, że nikt nie odniósł obrażeń - pacjenci zostali odebrani przez rodziny, a cztery osoby podróżujące szynobusem również nie ucierpiały.

Na miejscu działali strażacy z OSP Zawidz, dwie jednostki ratunkowo-gaśnicze z Sierpc oraz z Płońska.

Wypadek na trasie Raciąż-Sierpc. Karetka uderzyła w szynobus, jest oświadczenie PLK

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu, st. asp. Katarzyna Krukowska przekazała, że zarówno maszynista, jak i kierowca karetki byli trzeźwi, a na miejscu pracują funkcjonariusze wyjaśniający okoliczności zdarzenia.

Do wypadku odniosły się również PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w komunikacie prasowym. Spółka przekazała, że w wyniku zdarzenia wstrzymano ruch pociągów na tym odcinku, a przewoźnikowi zaproponowano uruchomienie komunikacji autobusowej.

Z komunikatu PKP PLK wynika również, że nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych, a infrastruktura kolejowa nie została uszkodzona. Ruch pociągów na odcinku Raciąż–Sierpc ma zostać wznowiony po zakończeniu działań służb.

Według wstępnych ustaleń komisji kolejowej kierowca karetki miał zlekceważyć znak STOP i nie zatrzymać się przed przejazdem. "Jeżeli przewoźnik stwierdzi uszkodzenie taboru, w który uderzył samochód, będzie dochodził odszkodowania od sprawcy wypadku" - zastrzeżono.

PKP PLK podkreśla, że zdecydowana większość wypadków na przejazdach kolejowych wynika z nieodpowiedzialnych zachowań kierowców, takich jak ignorowanie znaków i sygnalizacji, omijanie rogatek czy wjeżdżanie na tory bez możliwości ich opuszczenia.

